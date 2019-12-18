مجلس النواب الأميركي يصوت الأربعاء على توجيه القرار الاتهامي لترامب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 ديسمبر 2019, 02:11 صباحا
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي 23 مايو 2019 (فرانس برس)

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديموقراطية نانسي بيلوسي الثلاثاء أنّ المجلس سيصوّت الأربعاء على توجيه قرار اتّهامي إلى دونالد ترامب، الذي سيصبح حالما يوافق النواب على القرار، ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يحال للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله، وفقا لـ«فرانس برس».

وقالت زعيمة الديموقراطيين في الكونغرس في رسالة إلى أعضائه الديموقراطيين إن «مجلس النواب سيمارس غداً إحدى الصلاحيات الأكثر أهمية التي كفلها لنا الدستور عندما سنصوّت لإقرار توجيه تهمتين إلى الرئيس».

وأقرت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي، الجمعة 13 ديسمبر الجاري، لائحة التهم الموجهة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، للاشتباه بارتكابه تجاوزات. وصوت الديمقراطيون والجمهوريون في اللجنة على أساس حزبي (23 مقابل 17) لصالح توجيه تهمتين لترامب.

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ووصف البيت الأبيض إقرار مجلس النواب الأميركي لائحة التهم بأنها «مهزلة بائسة». وقالت مسؤولة الإعلام في البيت الأبيض ستيفاني غريشام في بيان الجمعة الماضية، إن نقاش اللجنة القضائية حول الموافقة على مادتي العزل «وصل إلى نهاية مخجلة».

وإذا أقر المجلس التهم، تحال إلى محاكمة في مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية. وقالت غريشام: «يتطلع الرئيس الآن ليلقى في مجلس الشيوخ معاملة عادلة وتطبيق الإجراءات القانونية التي يواصل مجلس النواب منعها عنه بشكل مخز».

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