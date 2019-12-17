مقتل 10 أفراد من عائلة في انفجار قنبلة بأفغانستان

عسكري أميركي يراقب الجنود الأفغان خلال تدريبات في هلمند، 27 أغسطس 2017، (ا ف ب)

أعلن مسؤولون أفغان مقتل عشرة أفراد من عائلة واحدة، الثلاثاء، إثر انفجار قنبلة لدى مرور مركبتهم وهم في الطريق للمشاركة في جنازة شرق أفغانستان.

وكان الضحايا على متن سيارة كبيرة في ولاية خوست عندما وقع الانفجار، حسب وكالة الأنباء الفرنسية التي نقلت عن المسؤولين.

وقال الناطق باسم حاكم ولاية خوست، طالب مانغال لـ«فرانس برس»، إن من «بين الضحايا خمسة رجال وامرأتين وثلاثة أطفال جميعهم من عائلة واحدة»، مضيفًا أنهم كانوا في طريقهم إلى «ولاية لوغار لحضور جنازة».

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وأكد الناطق باسم شرطة الولاية عادل حيدر الحصيلة وتفاصيل الحادثة، بينما أضاف الناطق باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي أن القنبلة زرعها عناصر «طالبان» على جانب الطريق. ولم يصدر أي تعليق بعد من «طالبان».

ولا تزال أفغانستان تعاني العنف رغم المفاوضات المتقطعة التي تجرى بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان»، التي تهدف إلى سحب القوات الأميركية من البلاد مقابل ضمان المتمردين تحسن الوضع الأمني. وتقع خوست جنوب شرق كابل على الحدود مع باكستان.