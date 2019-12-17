«بوينغ» تعلق إنتاج طائرات «737 ماكس» اعتبارا من يناير

أعلنت مجموعة «بوينغ» الأميركية الإثنين، أنّها ستعلّق اعتبارا من يناير المقبل، إنتاج طائرات من طراز «737 ماكس» الممنوع من التحليق منذ تسعة أشهر، بعد كارثتين جويتين، مشيرة إلى أن هذا القرار لن يتسبّب في الوقت الراهن بإلغاء وظائف.

وقالت المجموعة في بيان: «سبق أن ذكرنا أنّنا سنجري بصورة مستمرة تقييماً لخطط الإنتاج لدينا إذا استمرّ منع تحليق ماكس لفترة أطول مما توقّعنا.. نتيجة لهذا التقييم المستمرّ، قرّرنا إعطاء الأولوية لتسليم الطائرات المخزّنة وتعليق الإنتاج مؤقتاً في برنامج 737 اعتباراً من الشهر المقبل»، وفق «فرانس برس».