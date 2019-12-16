ستولتنبرغ: «الأطلسي» يواجه أكثر بيئة أمنية تعقيدا منذ ولادته

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 ديسمبر 2019, 03:54 مساء
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يلقي خطابا في الكويت، 16 ديسمبر 2019. (أ ف ب)

حذر أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في الكويت الإثنين، من أن المجموعة التي تضم أقوى دول العالم تواجه أكثر بيئة أمنية تعقيدًا منذ نشأتها قبل 70 عامًا، داعيًا إلى الاستعداد للرد على التهديدات.

يأتي التحذير من التحديات الأمنية التي تواجه الحلف، في وقت تسود الخلافات بين أعضائه، وهي توترات طغت على قمة الحلف الأخيرة في الرابع من ديسمبر على مشارف لندن للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس المجموعة، وفق «فرانس برس».

وتعهد قادة حلف شمال الأطلسي الـ29 بالتضامن لمواجهة التهديدات من روسيا، والإرهاب، لكن المشاعر السيئة استمرت حتى نهاية اجتماع الحلف الذي تواصل يومين. وقال ستولتنبرغ، في خطاب في الكويت التي تضم مقرًّا إقليميًّا للحلف، «في كل هذه السنوات، لم يختبر حلف الناتو بيئة أمنية أكثر تعقيدًا من تلك التي (يواجهها) اليوم».

وتابع: «من أجل الحفاظ على أمننا، علينا أن نكون مستعدين للرد على التهديدات الصادرة من كل الجهات، برًّا وبحرًّا وجوًّا وفي الفضاء والفضاء الخارجي، وكذلك من قبل الدول والجماعات الأخرى». وكان ستولتنبرغ يتحدث في حفل لمناسبة مرور 15 سنة على ولادة مبادرة إسطنبول للتعاون بين الحلف ودول منطقة الشرق الأوسط.

وخيم على لقاءات القمة الأخيرة للحلف تبادل الانتقادات عقب تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبر فيها أن الحلف الأطلسي في حالة «موت دماغي». ولكن ورغم الخلافات نجح القادة في الاتفاق على «إعلان لندن». وكان هذا البيان الأول الذي يعترف فيه الحلف بالتحدي الاستراتيجي المتزايد الذي تمثله الصين. كما أكد الحاجة إلى رد فعل منسق أقوى ضد الإرهاب.

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