«فرانس برس»: تركيا تنشر أول طائرة مسيرة في شمال قبرص

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 ديسمبر 2019, 01:56 مساء
طائرة من طراز «بيرقدار ـ تي بي 2» دون طيار. (أرشيفية: الإنترنت).

حطت طائرة مسيرة مسلحة تركية في شمال قبرص اليوم الاثنين، ومن المقرر أن تتمركز في المنطقة، في ظل أجواء من التوتر الشديد بين تركيا ودول أخرى في شرق البحر المتوسط حول استغلال اكتشافات النفط والغاز بالمنطقة.

والطائرة المسيرة من نوع «بيرقدار تي بي2»، وقد حطت في مطار غجيت قلعة في منطقة فاماغوستا بشرق جزيرة قبرص، بحسب «فرانس برس».

وهي أول طائرة مسيرة تحط في هذا المطار منذ موافقة جمهورية شمال قبرص على نشر هذا النوع من الطائرات في شمال الجزيرة التي تحتل قوات أنقرة شطرها الشمالي منذ العام 1974.

ويأتي نشر هذه الطائرات في أجواء من التوتر الحاد في المنطقة بشأن استغلال المحروقات بعد توقيع حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج اتفاقا في نهاية نوفمبر الماضي مع الحكومة التركية، يحدد الحدود البحرية التي كانت موضع خلاف بين تركيا وليبيا.

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ودانت دول عدة بينها قبرص واليونان الاتفاق لأنه «يسمح لأنقرة بالمطالبة بحقوق في مناطق واسعة بشرق البحر المتوسط». وبعد توقيع الاتفاق حذرت الحكومة التركية من أنها ستمنع عمليات استكشاف محروقات بدون موافقتها في هذه المناطق.

ويثير اكتشاف حقول محروقات في شرق المتوسط في السنوات الأخيرة طموحات دول واقعة على البحر من اليونان إلى مصر مرورا بقبرص واسرائيل، وكلها دول تقيم علاقات صعبة مع تركيا، وفق الوكالة الفرنسية، معتبرة أن الاتفاق البحري التركي الليبي جاء ردا من أنقرة على إنشاء منتدى لشرق المتوسط حول الغاز في يناير الماضي، واستبعاد تركيا منه.

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