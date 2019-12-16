ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال جنوب الفلبين إلى ثلاثة أشخاص

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 ديسمبر 2019, 08:44 صباحا
آثار الزلزال في مينداناو في الفلبين، 15 ديسمبر 2019، (ا ف ب)

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة مينداناو في جنوب الفيليبين إلى ثلاثة أشخاص، اليوم الإثنين في الوقت الذي استخدم فيه رجال الإنقاذ المعدات الثقيلة وأيديهم العارية بحثا عن ناجين تحت أنقاض مبنى تعرض للانهيار.

وأدى زلزال الأحد إلى تصدع مبان وتهدم العديد منها واصابة العشرات، لكن المدن الكبيرة لم تتأثر إلى حد ما في «مينداناو» التي لا تزال تتعافى من سلسلة زلازل قوية ضربتها في أكتوبر الماضي، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وانتشل رجال الإنقاذ جثتين من مبنى انهار في سوق بلدة بادادا، في حين استمر البحث عن ناجين محتملين محاصرين تحت الأنقاض، كما قُتل طفل صغير في بلدة مجاورة جراء انهيار منزل عائلته.

وقال مسؤول الإطفاء، فرد تراجيراس، للصحافيين «لم نتمكن بعد من تحديد عدد الأشخاص الذين لا يزالون محاصرين»، في إشارة إلى المبنى الذي انهار في السوق، مضيفا: «أولويتنا (إيجاد) إشارات على وجود أحياء، ونأمل أن نتمكن من إنقاذهم».

اقرأ أيضا: زلزال يضرب جزيرة «مينداناو» جنوب الفلبين

والمبنى المنهار يقع قرب مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6,8 درجات على بعد 90 كلم من مدينة دافاو، وفي نفس المنطقة التي تعرضت لثلاث هزات فوق 6 درجات خلال شهر أكتوبر، ما أسفر عن مقتل نحو عشرين شخصا.

وذكر مسؤولون إنّ رئيس الفيليبين رودريغو دوتيرتي، وهو من دافاو، كان قريبا من منطقة الزلزال لكنه لم يصب بأذى، كما صرح الناطق باسمه سلفادور بانيلو بأنّ «السيدة الأولى ... قالت إنّ السيارة التي كانت تستقلها تأرجحت» بفعل الهزّة.

وتشهد الفيليبين باستمرار زلازل بسبب وقوعها على «حزام النار» في المحيط الهادئ، المنطقة الناشطة زلزاليا التي تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ننشر نص حكم محكمة استئناف طرابلس في قضية «ضحايا سجن أبوسليم»
ليبيا
قصر الملك إدريس يتحول لمكتبة وطنية في مدينة درنة
ثقافة وفن
5 مواقع ليبية ضمن لائحة التراث الإسلامي العالمي
ثقافة وفن
جريدة «الوسط»: إردوغان يمهد لتدخل عسكري في ليبيا
ليبيا
كونتي: مذكرتا التفاهم بين «الوفاق» وتركيا «غير مقبولتين لنا.. وهناك لاعبون أجانب...
ليبيا
القيادة العامة تدعو إلى «عدم الزج بمدينة مصراتة في أتون» معركة طرابلس
ليبيا
داود أوغلو يطلق حزبا جديدا يعارض «عبادة الشخصية»
دولى
طقطق والورفلي في التشكيلة الأفريقية المثالية بدوري الأبطال والكونفيدرالية
رياضة محلية
كاركاتير خيري - بعيدا عن الموز .. كم تكلفتها!
كاريكاتير
في العدد 212 من جريدة «الوسط»: إردوغان يمهد لتدخل عسكري في ليبيا.. ولغز «جثث بني...
ليبيا
«محمد» و«فاطمة» أكثر أسماء المواليد تداولا في ليبيا للعام 2019
ليبيا
بلدية «سوق الجمعة» تستعين بالـ«جي بي إس» في جمع القمامة وتتلقى شكاوى المواطنين ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سوزان رايس تكشف كواليس قرار التدخل العسكري في ليبيا