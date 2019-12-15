«فرانس برس»: مؤتمر المناخ في مدريد يتبنى اتفاقا بالحد الأدنى

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 ديسمبر 2019, 04:25 مساء

شدد مؤتمر المناخ في جلسته الختامية بمدريد، الأحد، على «الحاجة الملحة» للتحرك ضد الاحتباس الحراري، لكن دون أن يتوصل المشاركون إلى اتفاق على النقاط الأساسية للاستجابة لحالة الطوارئ المناخية ونداءات الناشطين المدافعين عن البيئة.

وبعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة، فشل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المنعقد في مدريد بالتوصل إلى اتفاق على قواعد أسواق الكربون الدولية، وهو الشق الأخير في الدليل الإرشادي التابع لاتفاقية باريس للمناخ المبرمة في العام 2015.

واجتمع موفدون من نحو مئتي بلد في مدريد لوضع اللمسات الأخيرة على كتاب قواعد لاتفاق باريس الذي أُبرم في 2015 ويهدف إلى الحد من ارتفاع الحرارة بدرجتين فقط.

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