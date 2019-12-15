مصرع شخصين جراء عاصفة جنوب غرب فرنسا

عواصف تضرب جنوب غرب فرنسا, (أ ف ب)

قضى شخصان وانقطعت الكهرباء عن عشرات آلاف المنازل في جنوب غرب فرنسا، جراء رياح عاتية وفيضانات ضربت ساحل جنوب غرب فرنسا، بحسب ما أعلنت السلطات.

وليل السبت كان التحذير من سوء الأحوال الجوية لا يزال يشمل 11 منطقة، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت فرق الإطفاء إن سائق سيارة يبلغ من العمر 70 عامًا لقي مصرعه ظهر الجمعة، على طريق في إقليم الباسك عندما اصطدمت سيارته بشجرة سقطت على الطريق بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما جرفت مياه الفيضانات رجلًا آخر يبلغ 76 عامًا عندما خرج من منزله الجمعة، في إقليم لوت آي غارون، وتمكن رجال الإنقاذ من العثور على جثته بعد 24 ساعة على بعد نحو كيلومتر من منزله.

وأضافت أن خمسة أشخاص آخرين أُصيبوا بجروح نتيجة سقوط أشجار على سياراتهم، بينهم اثنان في حالة خطرة.

وفي قرية بيريوراد شاهد مصور في «فرانس برس» السيول، وقد اجتاحت عددًا من المنازل.

وأعلنت شركة كهرباء فرنسا أن التيار لا يزال مقطوعًا عن 40 ألف منزل، موضحة أن غالبية هذه المنازل تقع في جنوب غرب فرنسا.

وليل الخميس الجمعة، مع بلوغ الأحوال الجوية السيئة ذروتها، انقطع التيار الكهربائي عن 40 ألف منزل في هذه المناطق.

وعمدت السلطات في «إجراء احترازي» إلى إجلاء نحو 600 شخص في ثماني بلديات تقع على مقربة من الحدود مع إسبانيا، وذلك خشية حدوث فيضانات صباح السبت.

وقال رجل متقاعد يدعى كريتسيان لوكالة «فرانس برس»: «أصبحنا معتادين على ذلك الآن»، مضيفًا: «وضعنا كل شيء في المستويات العليا وأخرجنا كل شيء من المرآب».

وقال مسؤول في فرق الإنقاذ المحلية لـ«فرانس برس»، إن مستويات المياه تنخفض ببطء في المنطقة، مشيرًا إلى أن عمليات التنظيف قد تبدأ الأحد على الأرجح.

ووُضعت 23 منطقة تقع في جنوب غرب فرنسا وجبال الألب وشمال البلاد والبيرينيه المطلة على المحيط الأطلسي في حالة تأهب خشية تعرضها لرياح عاتية وفيضانات، في حين ضربت رياح تجاوزت سرعتها 200 كلم في الساعة جزيرة كورسيكا الفرنسية في البحر المتوسط.

ودعت السلطات منظمي فعاليات رياضية في عدد من هذه المناطق إلى إلغائها.