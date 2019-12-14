الطائرة العسكرية التشيلية المنكوبة تعرّضت لحادث قبل ثلاث سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 ديسمبر 2019, 10:39 مساء
إنزال عجلات هبوط الطائرة المنكوبة بعد العثور عليها ونقلها إلى قاعدة عسكرية تشيلية, 13 ديسمبر 2019, (أ ف ب)

أعلن سلاح الجو التشيلي السبت أن الطائرة العسكرية التي تحطّمت الإثنين الماضي، خلال رحلة بين جنوب البلاد والقطب الجنوبي، وأسفر سقوطها عن مصرع 38 شخصا كانوا على متنها، تعرّضت قبل ثلاث سنوات لحادث خلال قيامها بالرحلة نفسها.

وبعد فقدان أثر طائرة النقل، وهي من طراز هيركوليز سي-130، إثر إقلاعها من مطار بونتا أريناس في جنوب تشيلي، بثّت وسائل الإعلام المحلية مشاهد تعود إلى أبريل 2016 تظهر انتشار أجهزة الطوارئ ولا سيّما عناصر الإطفاء وسيارات الإسعاف على المدرج.

وجاء في بيان لسلاح الجو التشيلي، أن الطائرة التي تظهر في المشاهد هي نفسها التي تحطّمت وكانت حينها تحلّق فوق معبر درايك الذي يفصل القارة الأميركية عن القطب الجنوبي ويخشاه البحارة عادة بسبب الظروف المناخية السيئة التي تسوده.

وتابع البيان أنه لدى محاولة الطائرة الهبوط في القطب الجنوبي في العام 2016، «أدرك طاقمها أن عجلات الجانب الأيسر لم تتّخذ وضعية الهبوط»، موضحا أن قائد الطائرة قرر حينها العودة إلى بونتا أريناس مستخدما طريقة بديلة لإنزال العجلات والهبوط بسلام.

وأعلن سلاح الجو في وقت سابق أن سجلات صيانة الطائرة سليمة، ولكنها ستفتح تحقيقا بشأن رسالة صوتية عبر تطبيق «واتساب» أرسلها أحد الركاب إلى أقاربه قال فيها إن الطائرة تعاني من مشكلة كهربائية.

وتؤكد السلطات عدم استبعاد أي فرضية.

وكانت الطائرة تقل 38 شخصا، هم 17 من أفراد طاقمها و21 راكبا، بينهم 15 عسكريا من سلاح الجو وثلاثة من سلاح البر واثنان يعملان في شركة بناء خاصة إضافة إلى موظف جامعي.

والأربعاء عُثر على حطام في عرض البحر في موقع تحطم الطائرة، وتم تحديد مكان الحطام على بعد ثلاثين كلم من آخر موقع معروف للطائرة.

والجمعة تسلّم الطبيب الشرعي أشلاء يُعتقد أنها عائدة لأشخاص كانوا على متن الطائرة للتعرف إلى هوية أصحابها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كونتي: مذكرتا التفاهم بين «الوفاق» وتركيا «غير مقبولتين لنا.. وهناك لاعبون أجانب...
ليبيا
القيادة العامة تدعو إلى «عدم الزج بمدينة مصراتة في أتون» معركة طرابلس
ليبيا
داود أوغلو يطلق حزبا جديدا يعارض «عبادة الشخصية»
دولى
طقطق والورفلي في التشكيلة الأفريقية المثالية بدوري الأبطال والكونفيدرالية
رياضة محلية
كاركاتير خيري - بعيدا عن الموز .. كم تكلفتها!
كاريكاتير
في العدد 212 من جريدة «الوسط»: إردوغان يمهد لتدخل عسكري في ليبيا.. ولغز «جثث بني...
ليبيا
«محمد» و«فاطمة» أكثر أسماء المواليد تداولا في ليبيا للعام 2019
ليبيا
بلدية «سوق الجمعة» تستعين بالـ«جي بي إس» في جمع القمامة وتتلقى شكاوى المواطنين ...
ليبيا
ترامب يعلق على اختيار الناشطة البيئية غريتا ثونبرغ شخصية «تايم» للعام 2019
دولى
دي مايو: الطائرة الإيطالية المسيرة التي سقطت في ليبيا لم تُضرب
ليبيا
فريق الخبراء: زوارة وأبوكماش لا تزالان نقطتين رئيسيتين لتهريب النفط
ليبيا
السيسي: حل سلمي للأزمة الليبية خلال أشهر
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السم القاتل لإنقاذ الأرواح في البرازيل