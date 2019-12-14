الشرطة تستعين بـ«غطاسين» للبحث عن جثث ضحايا بركان نيوزيلندا

صورة التقطتها القوات الخاصة النيوزيلندية لجزيرة وايت آيلاند. 13 ديسمبر2019 . (فرانس برس)

يبحث غطاسون السبت عن جثث في المياه المحيطة بجزيرة وايت أيلاند حيث أدى ثوران بركان إلى سقوط 16 قتيلا على الأقل، وسط مخاطر ثوران جديد حاول الغطاسون العثور على جثتي شخصين لا يزالان مفقودين بعد خمسة أيام على ثوران البركان الإثنين.

وقال معاون قائد الشرطة جون تيمز «يعمل الغطاسون في ظروف صعبة وفريدة في مياه لا تتجاوز الرؤية فيها المترين»، ومن أصل الأشخاص ال47 الذين كانوا على الجزيرة لدى ثوران البركان قتل 16 على الأقل ولا يزال 28 في المستشفيات السبت في نيوزيلندا واستراليا بينهم 21 في حالة «خطرة» بحسب الأطباء.

وكان معظم الأشخاص من السياح الذين أتوا من استراليا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وألمانيا وماليزيا ونيوزيلندا، وجرى انتشال جثث ستة أشخاص الجمعة في عملية محفوفة بالمخاطر نفذها جنود من وحدة نخبة نيوزيلندية في حين يمكن حصول ثوران بركان جديد.

وقال علماء يراقبون الجزيرة السبت إن إمكانية حدوث انفجار جديد في نهاية السبوع تراجعت لكن الخطر ما زال قائما، وصرحت ناتاليا ديلين الخبير في خطر البراكين أن «هناك احتمالا بنسبة 35 الى خمسين بالمئة لحدوث ثوران جديد».