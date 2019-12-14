بومبيو يحذر إيران من «رد حاسم» في حال أضرت بالمصالح الأميركية في العراق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 ديسمبر 2019, 01:34 مساء

حذر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إيران، الجمعة، من رد «حاسم» إذا تعرضت مصالح الولايات المتحدة للأذى في العراق بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية على قواعد عسكرية.

وقال بومبيو في بيان: «يتعين علينا اغتنام هذه الفرصة لتذكير قادة إيران بأن أي هجمات من جانبهم أو من ينوب عنهم من أي هوية، تلحق أضرارا بالأميركيين أو بحلفائنا أو بمصالحنا فسيتم الرد عليها بشكل حاسم».

وأضاف: «يجب أن تحترم إيران سيادة جيرانها وأن تكف فورا عن دعم الأطراف الثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة».

ويأتي هذا التحذير بعدما استهدفت عشر هجمات صاروخية منذ 28 أكتوبر قواعد عسكرية تؤوي جنودا أميركيين أو بعثات دبلوماسية أميركية في العراق، بما في ذلك سفارة الولايات المتحدة في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في العاصمة بغداد.

وأطلق صاروخان ليل الأربعاء الخميس على مجمع يضم جنودا أميركيين بالقرب من مطار بغداد الدولي، وفي إحدى الهجمات أصيب ستة جنود عراقيين بجروح، فجر الإثنين، بسقوط أربعة صواريخ على قاعدة عسكرية قريبة في محيط مطار بغداد الدولي، ونسب وزير الخارجية الأميركي الهجمات التي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، إلى «وكلاء إيران»، معبرا عن أمله في «الشفاء العاجل والكامل لهؤلاء العراقيين الشجعان».

وتتمتع إيران بنفوذ واسع في العراق، خصوصا بين فصائل الحشد الشعبي التي تقوم طهران بتمويلها وتدريبها، وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران العام الماضي، وفرضها عقوبات مشددة على طهران.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

داود أوغلو يطلق حزبا جديدا يعارض «عبادة الشخصية»
دولى
طقطق والورفلي في التشكيلة الأفريقية المثالية بدوري الأبطال والكونفيدرالية
رياضة محلية
كاركاتير خيري - بعيدا عن الموز .. كم تكلفتها!
كاريكاتير
في العدد 212 من جريدة «الوسط»: إردوغان يمهد لتدخل عسكري في ليبيا.. ولغز «جثث بني...
ليبيا
«محمد» و«فاطمة» أكثر أسماء المواليد تداولا في ليبيا للعام 2019
ليبيا
بلدية «سوق الجمعة» تستعين بالـ«جي بي إس» في جمع القمامة وتتلقى شكاوى المواطنين ...
ليبيا
ترامب يعلق على اختيار الناشطة البيئية غريتا ثونبرغ شخصية «تايم» للعام 2019
دولى
دي مايو: الطائرة الإيطالية المسيرة التي سقطت في ليبيا لم تُضرب
ليبيا
فريق الخبراء: زوارة وأبوكماش لا تزالان نقطتين رئيسيتين لتهريب النفط
ليبيا
السيسي: حل سلمي للأزمة الليبية خلال أشهر
ليبيا
المؤسسة الليبية للاستثمار توضح خلفيات حكم «النقض» في قضية الخرافي
ليبيا
كاركاتير حليم - اليوم الدولي لمكافحة الفساد
كاريكاتير
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

النخيل العربي.. أقدم الأشجار المزروعة في العالم على قائمة تراث اليونسكو