مصرع شخص وإصابة خمسة بجروح جراء رياح عاتية في فرنسا

شاحنة إطفاء تسير في شارع تغمره مياه الفيضانات في جنوب غرب فرنسا، 13 ديسمبر 2019. (فراسن برس).

لقي رجل مصرعه وأصيب خمسة أشخاص على الأقل بجروح، وأُجلي نحو 600 شخص في جنوب غرب فرنسا؛ بسبب رياح عاتية ضربت الساحل المطل على المحيط الأطلسي ومناطق داخلية، حسب ما أعلنت السلطات.

وقالت فرق الإطفاء إن سائق سيارة يبلغ من العمر 70 عاما لقي مصرعه، على طريق في إقليم الباسك عندما اصطدمت سيارته بشجرة سقطت على الطريق بسبب سوء الأحوال الجوية، حسبما نشرت وكالة «فرانس برس» اليوم السبت.

وأضافت فرق الإطفاء أن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح نتيجة سقوط أشجار على سياراتهم، في حين عمدت السلطات في «إجراء احترازي» إلى إجلاء نحو 600 شخص في ثماني بلديات تقع على مقربة من الحدود مع إسبانيا، وذلك خشية حدوث فيضانات طمي صباح اليوم.

وفي قرية بيريوراد شاهد مصور «فرانس برس» اجتياح السيول عددا من المنازل، فيما دعت السلطات منظمي فعاليات رياضية في عدد من هذه المناطق إلى إلغاء هذه الفعاليات.

وليل الجمعة، حين كانت ذروة الأحوال الجوية السيئة، انقطع التيار الكهربائي عن 400 ألف منزل في هذه المناطق، وفي المجمل، وضعت 23 منطقة تقع في جنوب غرب فرنسا وجبال الألب وشمال البلاد في حالة تأهب؛ خشية تعرضها لرياح عاتية وفيضانات، في حين ضربت رياح تجاوزت سرعتها 200 كلم/ساعة جزيرة كورسيكا الفرنسية في البحر المتوسط.