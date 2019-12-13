ترامب يهنّئ بوريس جونسون على فوزه «الرائع» في الانتخابات البريطانية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 ديسمبر 2019, 11:10 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون, (أرشيفية : الإنترنت)

هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على فوزه «الرائع» في الانتخابات التشريعية، معتبراً أن ذلك سيفتح المجال لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وكتب ترامب في تغريدة «تهانيّ إلى بوريس جونسون على فوزه الرائع»، مضيفا «أعتقد أن هذا يمكن أن يكون مؤشرا مسبقا لما سيحدث في بلدنا» في إشارة إلى إعادة انتخابه العام 2020، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف «بريطانيا والولايات المتحدة ستصبحان الآن حرّتين في إبرام اتفاق تجاري جديد وهائل بعد بريكست»، مؤكدا أن «هذا الاتفاق يمكن أن يكون أكبر بكثير ومربحاً أكثر من أي اتفاق آخر يمكن أن يُبرم مع الاتحاد الأوروبي. احتفل يا بوريس!».

ولاحقا أعلنت الولايات المتحدة أنها مستعدة لإبرام اتفاق تجارة حرة مع بريطانيا فور خروجها من الاتحاد الأوروبي، وهو خروج بات شبه محسوم مع فوز جونسون الساحق في الانتخابات العامة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني تحدث عن احتمال إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، في حال فاز المحافظون في الانتخابات التشريعية.

وندّد حزب العمّال المعارض الرئيسي من جهته، بانفتاح محتمل للسوق البريطانية على المصالح المالية الأميركية، خصوصاً في مجال الخدمات الصحية الوطنية (إن إتش إس) التي تحظى بشعبية كبيرة لدى البريطانيين.

ومنذ بضعة أسابيع، أكد الرئيس الأميركي أن «كل شيء على الطاولة»، مشيراً إلى مجالات التعاون التجاري مع المملكة المتحدة.

والأسبوع الماضي، أكد أنه «غير مهتمّ» بالخدمات الصحية الوطنية.

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