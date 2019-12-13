البيت الأبيض: إقرار النواب لائحة اتهام لعزل ترامب «مهزلة بائسة»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 ديسمبر 2019, 06:43 مساء

وصف البيت الأبيض اليوم الجمعة، إقرار مجلس النواب الأميركي، لائحة التهم التي قد تفضي إلى محاكمة الرئيس دونالد ترامب بهدف عزله الأسبوع المقبل، بأنها «مهزلة بائسة».

وقالت مسؤولة الإعلام في البيت الأبيض ستيفاني غريشام في بيان، إن نقاش اللجنة القضائية حول الموافقة على مادتي العزل «وصل إلى نهاية مخجلة».

ومع إقرار اللجنة بقيادة الديمقراطيين لائحة التهم، فإن مجلس النواب بأكمله سيصوت على الأرجح على مادتي العزل بنهاية الأسبوع، على أن يلي التصويت محاكمة في مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية.

وأضافت غريشام: «يتطلع الرئيس الآن ليلقى في مجلس الشيوخ معاملة عادلة وتطبيق الإجراءات القانونية التي يواصل مجلس النواب منعها عنه بشكل مخز»، وفق «فرانس برس».

أقّرت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي، اليوم الجمعة، لائحة التهم الموجهة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما يمهد الطريق أمام جلسة للتصويت على عزله؛ للاشتباه بارتكابه تجاوزات.

وصوت الديمقراطيون والجمهوريون في اللجنة على أساس حزبي (23 مقابل 17) لصالح توجيه تهمتين لترامب، مما يمهد لجعله ثالث رئيس يواجه احتمال عزله في تاريخ الولايات المتحدة.

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