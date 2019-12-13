فرنسا تعلن «تحييد» شخص هدد الشرطة بالسلاح الأبيض قرب باريس

أعلنت الشرطة الفرنسية «تحييد» شخص هدد عناصرها بالسلاح الأبيض في حي لا ديفانس التجاري قرب باريس، اليوم الجمعة.
وقالت الشرطة إن عناصرها قاموا بـ«تحييد رجل يهدد الشرطة بسلاح أبيض، ويجب أن تتجنبوا المنطقة»، وفق «فرانس برس».
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