الاتحاد الأوروبي يمدّد عقوباته الاقتصادية على روسيا ستة أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 ديسمبر 2019, 12:41 صباحا

قرر قادة الاتحاد الأوروبي، الخميس، تمديد العقوبات الاقتصادية التي فرضتها بروكسل على موسكو لستّة أشهر إضافية بسبب ضمّها شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014، بحسب ما أعلنت رئاسة المجلس الأوروبي.

وقالت «فرانس برس» إن قرار التمديد الذي اتّخذ خلال قمة عقدت في بروكسل، يأتي بعد أيام قليلة من الاجتماع الذي عقد في باريس الإثنين وكان أول لقاء يجمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، برعاية مشتركة فرنسية وألمانية.

وأشارت «فرنس برس» إلى فشل اللقاء في تحقيق اختراق كبير على طريق إحلال السلام في أوكرانيا.

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