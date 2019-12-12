الكونغرس الأميركي يتبنى قرارا يعترف بـإبادة الأرمن على أيدي العثمانيين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 ديسمبر 2019, 09:20 مساء
مبنى الكونغرس الأميركي (أ ف ب)

تبنى مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، بإجماع أعضائه قرارا يعترف بالإبادة الأرمنية بعدما كان مجلس النواب اعترف بذلك رسميا بغالبية ساحقة في تصويت أثار غضب أنقرة.

وكان حلفاء جمهوريون للرئيس دونالد ترامب عرقلوا هذا القرار مرارا في مجلس الشيوخ. وهو يدعو إلى «إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية» و«رفض محاولات (...) دفع الحكومة الأميركية إلى نفي حصول الإبادة الأرمنية»، وفق «فرانس برس».

لكن أحدا لم يعترض على النص، الخميس، بعدما اقترحه الديمقراطي بوب ميننديز. وقال السيناتور ميننديز: «أنا مسرور بتبني هذا القرار في زمن لا يزال هناك ناجون من الإبادة»، مضيفا بعدما توقف عن الكلام متأثرا وغلبته الدموع إن هؤلاء «يمكنهم أن يلاحظوا أن مجلس الشيوخ يعترف بما عانوه».

1.2 مليون قتيل
وتعترف ثلاثون دولة بالإبادة الأرمنية. وتقول تقديرات إن ما بين 1.2 و1.5 مليون أرمني قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى بأيدي قوات السلطنة العثمانية التي كانت متحالفة آنذاك مع ألمانيا والنمسا-المجر. لكن تركيا ترفض استخدام كلمة «إبادة» مكتفية بالإشارة إلى مجازر متبادلة على خلفية حرب أهلية ومجاعة خلفت مئات آلاف الضحايا بين الأتراك والأرمن.

وكان مجلس النواب تبنى القرار في 30 أكتوبر بتأييد 405 أصوات من 435، مما أثار غضب أنقرة التي نددت بـ«إهانة» وإجراء «لا قيمة له». ولاحقا عطل حليف لترامب في مجلس الشيوخ محاولة أولى للتصويت على القرار، بعد ساعة فقط من لقاء جمع ترامب والرئيس رجب طيب إردوغان في البيت الأبيض في 14 نوفمبر الماضي.

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