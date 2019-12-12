ترامب يعلق على اختيار الناشطة البيئية غريتا ثونبرغ شخصية «تايم» للعام 2019

الرئيس الأميركي دونالد ترامب والناشطة البيئية غريتا ثونبرغ (أرشيفية: الإنترنت)

علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على اختيار مجلة «تايم» الفتاة السويدية والناشطة البيئية غريتا ثونبرغ البالغة من العمر 16 عاما، شخصية العام 2019، واصفا الاختيار بأنه «سخيف للغاية».

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، اليوم الخميس: «سخيف للغاية.. على غريتا أن تعمل على حل مشكلة إدارة الغضب لديها، ثم تذهب لمشاهدة فيلم قديم الطراز مع صديق»، مضيفا «استرخي غريتا، استرخي».

وأعلنت غريتا ثونبرغ، أمس الأربعاء، عبر حسابها على «إنستغرام»، أنها اختيرت شخصية العام من مجلة تايم، مؤكدة أن «هذا تقدير ليس لها فقط وإنما لكل الناشطين الشباب ممن شاركوا في حركة أيام الجمعة من أجل المستقبل».

وسخر الرئيس الأميركي، في تغريدته، من «خطاب غاضب» لغريتا أمام الأمم المتحدة، وتحميلها رؤساء الدول الكبرى مسؤولية ما وصفته بـ«تدمير الأنظمة البيئية».

مجلة «تايم» تختار غريتا تونبرغ الناشطة من أجل المناخ شخصية العام 2019

وفي وقت سابق، تجاهلت ثونبرغ ترامب خلال تصادفها به بمقر الأمم المتحدة، حيث ألقت الناشطة البيئية خطابا ضمن إحدى فعاليات الجمعية العامة، وأظهرت مقاطع فيديو نظرة الغضب التي وجهتها للرئيس الأمريكي حين مر أمامها برفقة مساعديه، وفق «سي إن إن».

وعلق ترامب على «نظرتها الغاضبة» في تغريدة، قائلا: «تبدو شابة سعيدة جدا تتطلع نحو مستقبل رائع ومبتسم، من الرائع جدا مشاهدتها».