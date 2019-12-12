ترامب يعلق على اختيار الناشطة البيئية غريتا ثونبرغ شخصية «تايم» للعام 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 ديسمبر 2019, 05:25 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب والناشطة البيئية غريتا ثونبرغ (أرشيفية: الإنترنت)

علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على اختيار مجلة «تايم» الفتاة السويدية والناشطة البيئية غريتا ثونبرغ البالغة من العمر 16 عاما، شخصية العام 2019، واصفا الاختيار بأنه «سخيف للغاية».

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، اليوم الخميس: «سخيف للغاية.. على غريتا أن تعمل على حل مشكلة إدارة الغضب لديها، ثم تذهب لمشاهدة فيلم قديم الطراز مع صديق»، مضيفا «استرخي غريتا، استرخي».

وأعلنت غريتا ثونبرغ، أمس الأربعاء، عبر حسابها على «إنستغرام»، أنها اختيرت شخصية العام من مجلة تايم، مؤكدة أن «هذا تقدير ليس لها فقط وإنما لكل الناشطين الشباب ممن شاركوا في حركة أيام الجمعة من أجل المستقبل».

وسخر الرئيس الأميركي، في تغريدته، من «خطاب غاضب» لغريتا أمام الأمم المتحدة، وتحميلها رؤساء الدول الكبرى مسؤولية ما وصفته بـ«تدمير الأنظمة البيئية».

مجلة «تايم» تختار غريتا تونبرغ الناشطة من أجل المناخ شخصية العام 2019  

وفي وقت سابق، تجاهلت ثونبرغ ترامب خلال تصادفها به بمقر الأمم المتحدة، حيث ألقت الناشطة البيئية خطابا ضمن إحدى فعاليات الجمعية العامة، وأظهرت مقاطع فيديو نظرة الغضب التي وجهتها للرئيس الأمريكي حين مر أمامها برفقة مساعديه، وفق «سي إن إن».

وعلق ترامب على «نظرتها الغاضبة» في تغريدة، قائلا: «تبدو شابة سعيدة جدا تتطلع نحو مستقبل رائع ومبتسم، من الرائع جدا مشاهدتها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رونالدو يقود يوفنتوس لتخطي عقبة ليفركوزن بثنائية في دوري الأبطال
رياضة عالمية
دي مايو: الطائرة الإيطالية المسيرة التي سقطت في ليبيا لم تُضرب
ليبيا
فريق الخبراء: زوارة وأبوكماش لا تزالان نقطتين رئيسيتين لتهريب النفط
ليبيا
السيسي: حل سلمي للأزمة الليبية خلال أشهر
ليبيا
6 قتلى في تبادل لإطلاق النار قرب نيويورك
دولى
المؤسسة الليبية للاستثمار توضح خلفيات حكم «النقض» في قضية الخرافي
ليبيا
تأكيدا لخبر «بوابة الوسط».. اتحاد الكرة يتعاقد مع الإسباني خوليو لقيادة منتخب ...
رياضة محلية
كاركاتير حليم - اليوم الدولي لمكافحة الفساد
كاريكاتير
محكمة النقض المصرية تصدر حكما لصالح ليبيا في قضية الخرافي
ليبيا
بعد انتخابها من برلمان فنلندا.. سانا مارين أصغر رئيس حكومة في العالم
دولى
مؤسسة النفط توافق على شراء «توتال» حصة «ماراثون» في امتيازات «الواحة» واستثمار ...
ليبيا
«أونكتاد»: رغم أزمة السيولة.. التجارة الإلكترونية تتراجع و15% من الليبيين ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة شملت 19 دولة: آثار آيجابية لخفض مستوى الكوليسترول لدى الأشخاص دون 45 عاما