الاتحاد الأوروبي يستعد للتصدي لعرقلة ترامب عمل منظمة التجارة العالمية

مقر الاتحاد الأوروبي في بلجيكا، (أرشيفية: الإنترنت)

تعتزم المفوضية الأوروبية تقوية الأدوات التجارية التي يملكها الاتحاد الأوروبي في مواجهة المخاطر الناجمة عن عرقلة دونالد ترامب عمل منظمة التجارة العالمية.

وقال المفوض التجاري الأوروبي فيل هوغان: «لا يمكننا أن نتحمل البقاء دون حماية إذا لم يتسن التوصل إلى حل مرضٍ» في منظمة التجارة العالمية في حالة حدوث نزاع تجاري، وفق وكالة «فرانس برس».

وترفض الولايات المتحدة التي تنتقد بشدة منظمة التجارة العالمية تعيين قضاة جدد منذ عدة أشهر في محكمة الاستئناف التابعة لهيئة تسوية المنازعات المكلفة حل النزاعات التجارية.

اقرأ أيضا: «الحياد المناخي» محور مفاوضات شاقة في القمة الأوروبية

وفي غياب عدد كافٍ من القضاة، أصبحت محكمة الاستئناف مشلولة منذ الأربعاء، ما يحول دون استكمال الإجراءات التي تقوم بها منظمة التجارة العالمية.

غير أن اللائحة الحالية لا تسمح للاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير تجارية مضادة (مثل الرسوم الجمركية) إلا بعد الانتهاء من جميع الإجراءات أمام منظمة التجارة العالمية.

وتقول بروكسل: «طالما لم تتمكن هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية من أداء وظائفها، فإن أعضاء منظمة التجارة العالمية لديهم الفرصة لعدم التقيد بالتزاماتهم وتجنب قرار ملزم بمجرد الاستئناف».

يهدف الاقتراح الذي قدمته المفوضية الخميس إلى السماح للاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير مضادة «حتى لو لم تصدر منظمة التجارة العالمية بشكل نهائي الحكم في الاستئناف».

ويتعلق الاقتراح كذلك بالنزاعات التي قد تنشأ في إطار اتفاقية تجارية إقليمية أو ثنائية تمت عرقلة عمل آلية تحكيمها.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين الخميس إن «العديد من الوظائف الأوروبية مهددة. يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرًا على ضمان احترام شركائه التزاماتهم».

ووفقًا لمسودة الاستنتاجات التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، سيدعو القادة الأوروبيون المجتمعون الخميس والجمعة في قمة بروكسل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء «إلى إعطاء الأولوية للنظر في اقتراح المفوضية».