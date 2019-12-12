روسيا تعلن طرد دبلوماسيين ألمانيين في إطار الرد بالمثل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 ديسمبر 2019, 01:55 مساء

أعلنت روسيا الخميس طرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان في إطار الرد بالمثل على قيام برلين بطرد روسيين على خلفية مقتل قيادي سابق في الشيشان في حديقة في برلين، وسارعت ألمانيا للاحتجاج على القرار الروسي محذرة من أن برلين يمكن أن تتخذ «مزيدا من التدابير» في الخلاف المتصاعد.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان «تدابير الرد، قرر الجانب الروسي إعلان اثنين من موظفي السفارة الألمانية في روسيا شخصين غير مرغوب فيهما». وأمهلتهما الوزارة سبعة أيام لمغادرة البلاد، وجاء إعلان الوزارة في أعقاب استدعاء السفير الألماني غيزا أندرياس فون غير، وتوجيه احتجاج دبلوماسي على الطرد «غير المبرر» لدبلوماسيين روس في بعثة برلين.

وطردت ألمانيا الدبلوماسيين الروسيين الأسبوع الماضي بعد أن أعلن المدعون أن موسكو قد تكون وراء مقتل سليم خان خانغوشفيلي الجورجي البالغ من العمر 40 عاما، وقتل خانغوشفيلي في 23 أغسطس بطلقتين في الرأس من مسافة قريبة في حديقة كلاينر تيرغارتن على يد روسي تم اعتقاله بعد وقت قصير على ذلك.

وجرت المقارنة بين قتله وتسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا العام الماضي بغاز أعصاب تم تطويره في الحقبة السوفياتية، ما أدى إلى تدهور العلاقات بين لندن وموسكو.

وذكر مكتب المدعي العام الألماني «هناك أدلة واقعية كافية تشير إلى أن القتل قد تم إما نيابة عن وكالات الدولة في روسيا الاتحادية أو تلك التابعة لجمهورية الشيشان المتمتعة بحكم ذاتي»، وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية الخميس أن قرار روسيا طرد الدبلوماسيين «غير مبرر».

ألمانيا تطالب بالتعاون
وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية «هناك ضرورة عاجلة لتعاون جاد وفوري من السلطات الروسية»، محذرة من أن «الحكومة تحتفظ بحق اتخاذ مزيد من الإجراءات بهذا الصدد».

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن طرد الموفدين الألمانيين إجراء في إطار الرد بالمثل «لا يمكن تجنبه» معربا عن الأمل في ألا يؤثر ذلك سلبا على «الحوار البناء» بين الدولتين.

وقال بيسكوف إن روسيا طالبت بأن تقوم ألمانيا بتسليم خانغوشيفيلي، معتبرا أن دولا أوروبية لا تزال تؤوي «العديد من الأشخاص الضالعين في أعمال إرهاب» وعمليات القتل في القوقاز المضطرب.

والاثنين وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من باريس خانغوشيفيلي بأنه «مقاتل قاس جدا ودموي» حارب مع الانفصاليين ضد القوات الروسية في القوقاز، وتورط في تفجيرات بالقنابل استهدفت مترو موسكو، وقال إن موسكو على استعداد لمساعدة ألمانيا في التحقيقات.

ويعتقد أن القاتل المفترض في برلين كان على دراجة ورآه شهود عيان بعد ذلك وهو يرمي بالدراجة وبكيس فيه المسدس وحجارة في نهر، وعثرت الشرطة أيضا على شعر مستعار يعتقد أنه كان يضعه.

وقالت المستشارة أنغيلا ميركل إن ألمانيا تحركت «لأننا لم نر روسيا تساعدنا في كشف تفاصيل جريمة القتل هذه».

وتشير الشرطة الألمانية إلى القاتل المفترض باسم فاديم إس. فيما ذكر الموقع الصحفي الاستقصائي بيلينغكات أن المشتبه به هو فاديم كراسيكوف، الذي نشأ في كازخستان عندما كانت جزءا من الاتحاد السوفياتي، قبل أن ينتقل إلى سيبيريا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رونالدو يقود يوفنتوس لتخطي عقبة ليفركوزن بثنائية في دوري الأبطال
رياضة عالمية
دي مايو: الطائرة الإيطالية المسيرة التي سقطت في ليبيا لم تُضرب
ليبيا
فريق الخبراء: زوارة وأبوكماش لا تزالان نقطتين رئيسيتين لتهريب النفط
ليبيا
السيسي: حل سلمي للأزمة الليبية خلال أشهر
ليبيا
6 قتلى في تبادل لإطلاق النار قرب نيويورك
دولى
المؤسسة الليبية للاستثمار توضح خلفيات حكم «النقض» في قضية الخرافي
ليبيا
تأكيدا لخبر «بوابة الوسط».. اتحاد الكرة يتعاقد مع الإسباني خوليو لقيادة منتخب ...
رياضة محلية
كاركاتير حليم - اليوم الدولي لمكافحة الفساد
كاريكاتير
محكمة النقض المصرية تصدر حكما لصالح ليبيا في قضية الخرافي
ليبيا
بعد انتخابها من برلمان فنلندا.. سانا مارين أصغر رئيس حكومة في العالم
دولى
مؤسسة النفط توافق على شراء «توتال» حصة «ماراثون» في امتيازات «الواحة» واستثمار ...
ليبيا
«أونكتاد»: رغم أزمة السيولة.. التجارة الإلكترونية تتراجع و15% من الليبيين ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مجلة «تايم» تختار غريتا تونبرغ الناشطة من أجل المناخ شخصية العام 2019