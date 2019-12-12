العثور على حطام في عرض البحر يرجح أنه لطائرة عسكرية تشيلية مفقودة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 ديسمبر 2019, 01:35 صباحا
ركاب داخل مطار بونتا أريناس في تشيلي، 25 نوفمبر 2017، (ا ف ب)

أعلن سلاح الجو التشيلي، مساء الأربعاء، أنه عثر على حطام في عرض البحر في نفس الموقع الذي فقد فيه قبل يومين أثر طائرة عسكرية على متنها 38 شخصا.

وقال قائد اللواء الجوي الرابع، القومندان إدواردو موسكويرا، للصحافيين في بونتا أريناس (ثلاثة آلاف كلم جنوب العاصمة سانتياغو)، إن الحطام «عثرت عليه السفينة أنتاركتيكا إنديفور، ومن المحتمل أن يكون قطع من خزانات الوقود الداخلية للطائرة سي 130»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وكانت طائرة النقل العسكرية المفقودة، وهي من طراز «سي130 هيركوليس»، أقلعت، الإثنين الماضي، من قاعدة تشابونكو في بونتا أريناس، (أقصى جنوب تشيلي) في الساعة 16.00 (19.55 ت غ) متجهة إلى قاعدة الرئيس «ادواردو فري» في القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا).

وبحسب بيان أصدرته القوات الجوية التشيلية فإنّ الاتصال اللاسلكي بطائرة النقل العسكرية «فُقد» في الساعة 18.13 من مساء الإثنين، أثناء تحليق الطائرة فوق ممر دريك، الذراع البحرية التي تفصل بين الحد الجنوبي لأميركا اللاتينية والقارة القطبية الجنوبية ويعتبرها البحارة معبراً بحرياً خطراً للغاية.

وبعد سبع ساعات من انقطاع الاتصال بها، أعلن سلاح الجو التشيلي الطائرة «منكوبة»، مشيرا إلى أن مخزونها من الوقود يكفيها للطيران حتى الساعة 12.40. ومنذ ذلك الحين، شاركت 15 طائرة وخمس سفن في عمليات البحث عن الطائرة المفقودة.

وبالإضافة إلى تشيلي، أرسلت كل من الأرجنتين والأوروغواي والبرازيل والولايات المتحدة قطعاً جوية أو بحرية للمشاركة في عمليات البحث. والأربعاء الماضي قال القومندان موسكويرا إن «سلاح الجو التشيلي والقوات المسلّحة بأسرها تبذل قصارى جهدها للعثور على الطائرة سي-130». وكانت الطائرة تقل 38 شخصا هم 21 راكبا وطاقم من 17 فردا، وكان هؤلاء مكلفين القيام «بمهام دعم لوجستي»، ولا سيما تفقد خط أنابيب عائم لنقل الوقود للقاعدة.

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