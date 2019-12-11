«فرانس برس»: الكنيست يدرس مشروع قرار حل نفسه وإجراء انتخابات جديدة ثالثة في إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 ديسمبر 2019, 01:59 مساء
البرلمان بدولة الاحتلال الإسرائيلي «الكنيست». (أرشيفية: الإنترنت)

أقر البرلمان «الكنيست»، بدولة الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، في قراءة أولى مشروع قانون لحل نفسه وإجراء انتخابات تشريعية جديدة ثالثة، خلال أقل من عام، في الثاني من مارس المقبل بعد أن وصلت مفاوضات تشكيل حكومة وحدة إلى طريق مسدود.

وقالت وكالة «فرانس برس» الأربعاء «يحتاج الكنيست إلى ثلاث قراءات ليصادق على حل نفسه وإجراء انتخابات جديدة».

وأشاد حزبا «إسرائيل بيتنا» برئاسة افيغدور ليبرمان وحزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو وحزب «أزرق أبيض» برئاسة الجنرال السابق الوسطي بيني غانتس بمشروع قانون حل الكنيست.

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