مقتل 3 جنود و14 مسلحا في هجوم على معسكر غرب النيجر

رئيس النيجر محمدو ايسوفو خلال افتتاح قمة مجموعة دول غرب أفريقيا، 14 سبتمبر 2019، (ا ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع النيجرية مقتل ثلاثة عسكريين و14 مسلحا في هجوم استهدف معسكراً للجيش في منطقة تاهوا غرب البلاد، قرب الحدود مع مالي.

وقالت الوزارة في بيان بثّه التلفزيون الحكومي إنّ «الحصيلة الموقتة للهجوم هي مقتل ثلاثة عسكريين وإصابة أربعة بجروح، في حين قتل 14 إرهابيا وسقط جرحى عديدون آخرون (بين صفوفهم)»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان مصدر أمني أفاد الإثنين الماضي للوكالة الفرنسية بوقوع الهجوم، مشيرا إلى أن المهاجمين استخدموا سيارة مفخخة، وأنّه أسفر عن مقتل عسكري واحد على الأقل.

ووفقا لوزارة الدفاع، فإنّ الهجوم الذي استهدف قاعدة أغاندو العسكرية «شنّه إرهابيّون مدجّجون بالأسلحة على متن 12 مركبة رباعية الدفع».

وأضافت الوزارة في بيانها أنّه «بعد أكثر من ساعتين من القتال العنيف، مكّن الردّ القوي لقواتنا الأمنية والدفاعية من صدّ الهجوم وهزيمة المهاجمين الذين فرّوا إلى دولة مجاورة»، في إشارة إلى مالي.