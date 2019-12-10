السجن مدى الحياة لـ«أحد أخطر مجرمي» بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, 01:48 مساء

حكم على بريطاني في الرابعة والثلاثين من العمر يوصف بأنه أحد أخطر مجرمي بريطانيا، بالسجن مدى الحياة بعدما ارتكب سلسلة اعتداءات جنسية في خلال أسبوعين.

فبين 21 أبريل الماضي وحتى توقيفه في 6 مايو، ارتكب جوزف ماكان جرائم اغتصاب واعتداء جنسي وخطف واحتجاز لإحدى عشرة ضحية بين سن 11 عاما و71، في لندن وواتفورد (شمال غرب العاصمة البريطانية) وفي شمال غرب إنكلترا، وفق «فرانس برس».

وقال القاضي أندرو إيديس خلال تلاوته الحكم أمام محكمة أولد بايلي الجنائية في لندن إنه جبان ومتنمر شرس ومتحرش بالأطفال.

وأضاف القاضي متوجها لماكان لم تبد يوما أي كلمة ندم أو قلق على الضحايا. أنت مهووس تماما بنفسك وتظن أن لك الحق في استعمال الآخرين كما تريد. تظن أن الآخرين موجودون فقط لمتعتك الشخصية.

وتابع قائلاً: «أظن أنك ستبقى خطرا طوال حياتك. مريض نفسي كلاسيكي».

وكان قاض دان جوزن ماكان الجمعة بالتهم الـ37 الموجهة إليه بعد محاكمة استمرت شهرا رفض المتهم حضور جلساتها مصرّا على نفي التهم.

وتغيب ماكان أيضا الاثنين عن جلسة النطق بالحكم بحجة أنه يعاني ألما في الظهر. وقد صدر في حقه 33 حكما بالسجن مدى الحياة مع محكومية لا تقل عن 30 عاما.

وقد وصفت كاثرين غودوين التي قادت التحقيق لحساب شرطة لندن، المتهم بأنه «أحد أخطر المجرمين» في تاريخ بريطانيا.

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