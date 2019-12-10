قمة رباعية جديدة حول أوكرانيا خلال 4 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, 09:18 صباحا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام القمة الرباعية حول أوكرانيا التي انعقدت في باريس الإثنين، أن قمة جديدة تجمع بلاده وألمانيا وأوكرانيا وروسيا ستنعقد في غضون أربعة أشهر.

وقال ماكرون في المؤتمر الصحفي المشترك الذي أعقب القمة، «تقدمنا بشأن فك الارتباط وتبادل السجناء ووقف إطلاق النار والتطورات السياسية»، مضيفًا: «كما طلبنا من وزرائنا العمل خلال الأشهر الأربعة المقبلة (...) بغية تنظيم انتخابات محلية وبهدف عقد قمة جديدة في غضون أربعة أشهر».

وفي حين، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أسفه لتحقيق نتائج قليلة جدًّا، على حد وصفه خلال القمة، التي شهدت أول لقاء له مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي: «تمت معالجة تساؤلات عدة، ونظرائي قالوا إنها نتيجة جيدة جدًّا بعد لقاء أول. لكنني سأكون صريحًا، إنه قليل جدًّا، فقد أردت حل عدد أكبر من المشاكل». في المقابل أشاد بوتين بالقمة في باريس باعتبارها «خطوة مهمة» نحو خفض التصعيد في أزمة شرق أوكرانيا.

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