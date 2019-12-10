نيوزيلندا تفتح تحقيقا في مقتل أشخاص خلال ثوران بركان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, 08:49 صباحا
الدخان يتصاعد من بركان وايت آيلاند في نيوزيلندا، 10 ديسمبر 2019، (ا ف ب)

أعلنت شرطة نيوزيلند فتح تحقيق جنائي؛ لكشف الأسباب التي أدت إلى مقتل نحو 13 شخصًا في ثوران بركان جزيرة وايت آيلاند.

وقال نائب مفوض الشرطة جون تيمز للصحفيين، في أعقاب الكارثة يوم الإثنين، «أستطيع أن أؤكد الآن أننا سنفتح تحقيقًا جنائيًّا في الظروف التي أدت إلى مقتل وجرح أشخاص في وايت آيلاند»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت شرطة نيوزيلندا أعلنت أن 8 أشخاص لا زالوا مفقودين جراء ثوران مفاجئ لبركان وايت آيلاند، الذي أفضى إلى مقتل خمسة أشخاص، مؤكدة عدم وجود مؤشرات على نجاتهم.

ومن بين المفقودين سياح من أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وماليزيا، ومرشدين سياحيين نيوزلنديين. وستدرس الشرطة إمكانية إرسال مهمة إغاثة من أجل استعادة الجثث من الجزيرة الثلاثاء، في ظل وجود مخاطر بوقوع انفجارات بركانية إضافية.

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