أميركا تنقل 20 ألف جندي إلى أوروبا للمشاركة في المناورة الأكبر منذ 25 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, 02:27 صباحا
جندي أميركي. (فرانس برس).

قال العميد البريطاني، شون بارنابي، إن الولايات المتحدة ستنقل مؤقتا 20 ألف جندي إلى أوروبا للمشاركة في مناورات واسعة النطاق «المدافعون عن أوروبا 2020» ربيع العام المقبل، وفي عدد من المناورات الأخرى.

وبعد سنوات من تقليص وجودها العسكري في أوروبا بعد الحرب الباردة، يعكس نشر الولايات المتحدة الاستثنائي لهذا العدد من الجنود حالة الاضطراب الاستراتيجية الناجمة عن ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا في 2014، حسب وكالة «فرانس برس».

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ولفت بارنابي إلى أنه سيتم توزيع هؤلاء الجنود على الدول الأوروبية للمشاركة في مناورات أصغر حجما، موضحا أن «هذا هو أكبر نشر للقوات الأمريكية في أوروبا منذ 25 عامًا»، حسب «سبوتنيك».

وأشار إلى أن نقل القوات سيتم في الفترة بين فبراير وأبريل 2020، للمشاركة في تدريبات «الاستجابة السريعة» و«ضربة السيف» و«روح التحالف» و«الجبهة الديناميكية»، على أن تتم «إعادة العسكريين الأميركيين إلى مواقع انتشارهم في الولايات المتحدة فور الانتهاء من تلك التدريبات».

وأوضح بارنابي إن هذه «المناورات ليست موجهة ضد أي بلد محدد، ولكن هدفها هو تطوير التفاعل واللوجستيات على مختلف المستويات، والتركيز على الاستعداد الاستراتيجي». ولفت إلى أن «تقييم قدرة الحلفاء الأوروبيين على توفير الخدمات اللوجستية، إذ لزم الأمر يُعد أحد أهداف التمرينات، حيث من المُخطط أن يغادر العسكريون الأمريكان مع التقنيات، أربع موانئ في الولايات الأمريكية، وسيصلون إلى ست دول أوروبية، حيث سيتم نقلهم بوسائل نقل مختلفة إلى مكان المناورات».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن القائد العام للقوات البرية الأميركية في أوروبا، الجنرال كريستوفر كافولي، قوله إنه سيتم إرسال جنودا ومعدات من أجل نشر 13 ألف قطعة من التجهيزات في أوروبا في فبراير الماضي كمرحلة أولى، موضحا أن

وسيصل جنود البحرية والطيارون والمشاة الأميركيون إلى أوروبا جوا وبحرا، عبر مرافئ وقواعد عسكرية عديدة في القارة، خصوصاً ميناء «لا روشيل»، وبالإضافة إلى التدريبات البحرية والجوية، ومن المتوقع اجراء تدريبات جانبية مثل عبور نهر في بولندا، وعملية إنزال في ليتوانيا وتدريب تنسيقي على مستوى القيادات في ألمانيا، حسب «فرانس برس».

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