ترامب يلتقي لافروف اليوم لبحث «حال العلاقات الثنائية»

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سينضم إلى وزير خارجيته، مايك بومبيو، لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية إن الثلاثي سيتباحث في «حال العلاقات الثنائية»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وكانت وزارة الخارجية الأميركية أكدت، أول من أمس الأحد، زيارة لافروف إلى واشنطن، التي ستكون الأولى بعد زيارته المثيرة للجدل إلى العاصمة الأميركية في 2017 ولقائه ترامب، والتي خرجت بعدها مزاعم بأن الرئيس الأميركي كشف معلومات سرية في الاجتماع.

وأظهرت صور الاجتماع لافروف وترامب والسفير الروسي لدى واشنطن حينذاك سيرغي كيسلياك، الذي أطيح به لاحقا من منصبه وهم يتبادلون الضحكات. وخلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أن موسكو تدخلت في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 من أجل قلب النتيجة لصالح ترامب، ولكن المدعي الخاص، روبرت مولر، لم يتوصل إلى جمع أدلة كافية لإثبات أن حملة ترامب تآمرت مع الحكومة الروسية، حسب «سكاي نيوز».

ومن المرجح أن تتصدر جدول أعمال اللقاء الأوضاع في سوريا وأوكرانيا وكوريا الشمالية، خاصة وأن اجتماع واشنطن يأتي في أعقاب المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التي عقدت أمس الإثنين، في باريس بشأن النزاع في شرق أوكرانيا.