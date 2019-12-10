ترامب يلتقي لافروف اليوم لبحث «حال العلاقات الثنائية»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, 01:06 صباحا

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سينضم إلى وزير خارجيته، مايك بومبيو، لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية إن الثلاثي سيتباحث في «حال العلاقات الثنائية»، حسب وكالة «فرانس برس».

اقرأ أيضا الخارجية الروسية: الوجود العسكري الأميركي في اليابان مصدر قلق لنا

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أكدت، أول من أمس الأحد، زيارة لافروف إلى واشنطن، التي ستكون الأولى بعد زيارته المثيرة للجدل إلى العاصمة الأميركية في 2017 ولقائه ترامب، والتي خرجت بعدها مزاعم بأن الرئيس الأميركي كشف معلومات سرية في الاجتماع.

وأظهرت صور الاجتماع لافروف وترامب والسفير الروسي لدى واشنطن حينذاك سيرغي كيسلياك، الذي أطيح به لاحقا من منصبه وهم يتبادلون الضحكات. وخلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أن موسكو تدخلت في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 من أجل قلب النتيجة لصالح ترامب، ولكن المدعي الخاص، روبرت مولر، لم يتوصل إلى جمع أدلة كافية لإثبات أن حملة ترامب تآمرت مع الحكومة الروسية، حسب «سكاي نيوز».

ومن المرجح أن تتصدر جدول أعمال اللقاء الأوضاع في سوريا وأوكرانيا وكوريا الشمالية، خاصة وأن اجتماع واشنطن يأتي في أعقاب المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التي عقدت أمس الإثنين، في باريس بشأن النزاع في شرق أوكرانيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: ثوران بركان نيوزيلندا وارتفاع عدد القتلى إلى خمسة
دولى
السعودية تلغي شرط تخصيص المطاعم لمدخلين منفصلين للرجال والنساء
عربى
سقوط مدوٍ للزعيمة البورمية.. من رمز للسلام إلى محكمة العدل
دولى
«سايت»: الطيار السعودي تحول للتطرف قبل هجوم القاعدة البحرية الأميركية
دولى
تعرف على خامات النفط الليبية.. وما هو الخام الأعلى سعرا؟
ليبيا
يوفنتوس يتكبد خسارة قاسية أمام لاتسيو ويفقد صدارة الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
«النصر» يرفع شعار الثأر أمام «حوريا كوناكري» في غينيا.. الأحد
رياضة محلية
الولايات المتحدة تغرّم شركة «إريكسون» السويدية مليار دولار
اقتصاد
شيرين رضا: أنا جريئة.. لكن دون ابتذال
ثقافة وفن
ترامب يدعو البنك الدولي لوقف إقراض الصين
اقتصاد
استطلاع - الألعاب الفردية تنتصر على سمعة الكرة الجماعية
رياضة محلية
السلطات الأسترالية تقر بعجزها عن إخماد حريق «هائل» قرب سيدني
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جنوب أفريقية تتربع على عرش جمال الكون