بدء محاكمة نجل رئيس أنغولا السابق بتهم فساد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 ديسمبر 2019, 11:45 مساء
خوسيه فيلومينو دوس سانتوس (يسار) خلال خلال محاكمته، 9 ديسمبر 2019. (فرانس برس)

مثل نجل الرئيس الأنغولي السابق، خوسيه إدواردو دوس سانتوس، اليوم الإثنين أمام المحكمة العليا في العاصمة لواندا، بتهم تتعلق بالفساد، في أول محاكمة لأحد أفراد عائلة الرئيس السابق.

ويحاكم خوسيه فيلومينو دوس سانتوس الذي يبلغ41 عاما، وهو الرئيس السابق لصندوق الاستثمار السيادي، لاتهامه بـ«اختلاس المال العام وتبييض أموال»، ووقف في قفص الاتهام برفقة ثلاثة مشتبه بهم، بينهم الحاكم السابق لمصرف البلاد المركزي، فالتر فيليبي دا سيلفا، حسب وكالة «فرانس برس».

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ويتهم القضاء الرجال الأربعة بأنهم «نقلوا بطريقة غير شرعية 500 مليون دولار من المصرف المركزي، إلى حساب في لندن في مصرف «كريدي سويس»، وذلك في إطار عملية احتيال سمحت بحسب النيابة العامة بتحويل ما يوازي 1.5 مليار دولار». وحكم خوسيه ادواردو دوس سانتوس أنغولا خلال 38 عاما، حتى عام 2017.

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