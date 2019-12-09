الديموقراطيون يستعرضون حيثيات «عزل ترامب»

ترامب في فلوريدا، 7 ديسمبر 2019. (فرانس برس)

استعرض الديموقراطيون حيثيات القضية التي قد تفضي لمحاكمة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال جلسة اليوم الإثنين، في وقت يستعدون لإصدار تهم رسمية بحقه.

وبعد أربعة أشهر من إطلاق مبلّغ التحقيق بشأن ترامب للاشتباه بسعيه للحصول على «خدمات سياسية غير مشروعة من أوكرانيا»، أشار الديموقراطيون إلى وجود «أدلة واضحة ضده تتعلق بالرشى واستغلال السلطة وعرقلة التحقيق» حسب وكالة «فرانس برس».

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وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، جيري نادلر، إن «ترامب فضّل نفسه على البلاد. هذه حقائق لا خلاف عليها»، فيما اعتبر كبير الجمهوريين في اللجنة القضائية، دوغ كولينز، أن ما يجري مجرد «خطوة علاقات عامة» ينفذها الديموقراطيون قبيل انتخابات العام المقبل، لافتا إلى أن «الأمر برمته سياسي».

توتر

ويواجه ترامب تصويتا بات شبه مؤكد خلال الأسابيع المقبلة قد يجعل منه الرئيس الأميركي الثالث الذي تتم محاكمته، ولم يتضح ما اذا كان الرئيس يتابع الإجراءات التي قد تترك وصمة على عهده الرئاسي، لكنه كتب على تويتر مع بدء الجلسة «مطاردة شعواء. الديموقراطيون الذين لا ينجزون شيئًا معيبون».

وساد التوتر بينما حاول الجمهوريون إخراج الجلسة عن مسارها لدى انطلاقها من خلال خطوات إجرائية، وأُخرج متظاهر وحيد بعدما هتف دفاعا عن الرئيس، قائلا :«صوّتنا لدونالد ترامب. مل الأميركيون من قضية العزل هذه. ترامب بريء».

وترامب متهم باستغلال سلطاته «عبر الضغط على أوكرانيا لتعلن عن فتح تحقيق بحق نائب الرئيس السابق جو بايدن»، المرشح الأبرز لمنافسته في انتخابات 2020.

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وقال المحامي عن الديموقراطيين، باري بيرك، إنه هناك «إثبات مهم» بشأن ارتكاب ترامب تجاوزات لدى عرضه للأدلة التي جمعتها لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب خلال تحقيق استمر لعشرة أسابيع، وأضاف خلال الجلسة «كان الرئيس دونالد ترامب في لب خطة للضغط على أوكرانيا».

وعرض بيرك تسجيلات مصورة للشهادات التي أدلى بها كبار الدبلوماسيين الأميركيين المعنيين بأوكرانيا والتي تدعم الاتهامات، إلى جانب تسجيل يقول ترامب فيه «من حقي القيام بما أشاء كرئيس». وأفاد بيرك أن الشهود «قدموا وثائق تشمل أدلة واضحة ودامغة ولا يمكن تفنيدها بأن الرئيس ترامب وضع هذه الخطة».

وفي إشارة إلى انتقادات الجمهوريين قال «بالطبع لدينا انتخابات مقبلة. هذا ليس مبرر لتأجيل هذا النقاش. بل هو السبب الذي علينا من أجله إجراء هذا النقاش للتأكد من ألا يتم التدخل فيها والتأكد من عدم قيام الرئيس الحالي بذلك ومن أن الرؤساء المقبلين لن يقوموا به».

«هراء»

وقال المحامي الجمهوري، ستيفن كاستر، المكلف بدحض الأدلة، إن الديموقراطيين بكل بساطة يهاجمون ترامب جرّاء سياسات لا يتفقون معها، واعتبر أن «الديموقراطيين مهووسون بعزل الرئيس».

ووصف الأدلة الرئيسية من محضر اتصال هاتفي جرى في يوليو الماضي، بين ترامب والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بـ«الهراء». وقال ترامب للرئيس الأوكراني خلال الاتصال إنه يريد «خدمة» من كييف تشمل فتح تحقيق بشأن بايدن ونظريته بشأن انتخابات 2016.

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ورفض الديموقراطيون هذه الحجة مشيرين إلى أن ترامب «منع كبار مستشاريه من الإدلاء بشهاداتهم، ورفض تسليم سجلات البيت الأبيض.

وبدا الديموقراطيون عازمون على الضغط من أجل تصويت كامل في مجلس النواب على تهم رسمية تشكّل «مواد العزل» قبل نهاية العام، ومن شأن ذلك أن يتسبب بمحاكمة الرئيس أمام مجلس الشيوخ في يناير المقبل، وهو ما قد يستمر لعدة أسابيع.

ونظرا لهيمنة الجمهوريين على مجلس الشيوخ والحاجة لموافقة ثلثي الأعضاء البالغ عددهم مئة على إدانته، يبدو حصوله على البراءة أمرا شبه مؤكد.