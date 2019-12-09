وفاة الرئيس الأسبق لمجلس الاحتياط الأميركي بول فولكر عن 92 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 ديسمبر 2019, 07:47 مساء
بول فولكر خلال جلسة بمجلس الشيوخ في واشنطن، 2 فبراير 2010، (فرانس برس).

توفي الرئيس الأسبق لمجلس الاحتياط الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) بول فولكر، الشهير بمعالجة أزمة التضخم في الولايات المتحدة أواخر السبعينات والثمانينات، عن عمر ناهز 92 عاما؛ نتيجة إصابته بسرطان البروستات، حسب ما أكدت ابنته جانيس زيما، لوكالة «فرانس برس».

وترأس فولكر مجلس الاحتياط الفدرالي بين عامي 1979 و1987، وامتدت مهنته حتى مرحلة ما بعد الحرب الباردة وصولا إلى أزمة عام 2008 المالية، ونجح بعد تلك الأزمة بإقناع النواب باعتماد ضوابط أقوى على عمل المصارف، كما قدم استشارات للرؤساء ريتشارد نيكسون وصولا إلى باراك أورباما.

ولد فولكر، حفيد أحد المهاجرين الألمان في كايب ماي، في نيوجرسي عام 1927، وكان صيد الأسماك إحدى هواياته المفضلة، وبعدما غادر منصبه في مجلس الاحتياط الفدرالي عام 1987، تولى الرئاسة التنفيذية للاستثمارات في مصرف «وولفنسون أند كومباني».

ولفولكر ولدين، وتزوج عام 2010 للمرة الثانية، حين كان يبلغ من العمر 83 عاما من مساعدته التي عملت إلى جانبه لوقت طويل، وذلك بعد 12 عاما من وفاة زوجته الأولى بربارا.

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