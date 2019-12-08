خفض عدد القوات السودانية في اليمن إلى خمسة آلاف عنصر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 ديسمبر 2019, 08:39 مساء

أعلن عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني الاحد أن عدد الجنود الذين يقاتلون في اليمن ضمن التحالف بقيادة السعودية تم خفضه من 15 الفا الى خمسة آلاف عنصر.

وقال حمدوك للصحافيين عقب زيارة للولايات المتحدة استمرت ستة ايام إن «عدد الجنود السودانيين في اليمن كان في البداية 15 الفا والآن تم تخفيضه الى خمسة آلاف»، وفق «فرانس برس».

وأضاف «نؤمن بان الحل في اليمن سياسي والسودان على استعداد لمساعدة اليمنيين في التوصل» إلى ذلك. والعام 2015، أرسل السودان قوات للقتال ضمن التحالف وذلك إبان حكم الفريق عمر البشير الذي أطاحه الجيش اثر احتجاجات شعبية امتدت لاشهر.

ويشكل أفراد قوات الدعم السريع شبه العسكرية غالبية عديد هذه القوات. وفي اكتوبر الماضي، أعلن عضو مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو الملقب (حميدتي) سحب عشرة آلاف عنصر من قوة الدعم السريع بدون ابدالهم بآخرين.

وأشار رئيس الوزراء الى أن زيارته والوفد المرافق بحثت مع المسؤوليين الاميركيين شطب السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب . وتدرج واشنطن الخرطوم ضمن قائمتها للدول الراعية للارهاب منذ 1993 بتهمة التعاون مع جماعات اسلامية متطرفة على رأسها القاعدة التي عاش مؤسسها وزعيمها السابق اسامة بن لادن في السودان بين 1992 و1996.

كما تتهم الولايات المتحدة السودان بالضلوع في تفجيري السفارتين الاميركيتين في مدينتي دار السلام ونيروبي في شرق افريقيا. وردا على ذلك، قصفت واشنطن مصنع الشفاء للادوية شمال العاصمة السودانية الخرطوم. كذلك، تتهم واشنطن الخرطوم بالضلوع في تفجير المدمرة الأميركية «يو اس اس كول» في ميناء عدن اليمني عام 2000. وتطالب اسر ضحايا هذه الهجمات بتعويضات عبر المحاكم الأميركية.

وقال حمدوك «لم نتفق على مبلغ التعويضات حتى ندفعه، نحن نتناقش حول الرقم الذي بدأ باحد عشر مليار دولار وانخفض ونسعى لخفضه (اكثر) حتى يكون مبلغا معقولا»، موضحًا أن «فريقا من الخارجية والنائب العام وجهاز المخابرات يعملون على ذلك».

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