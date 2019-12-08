«سايت»: الطيار السعودي تحول للتطرف قبل هجوم القاعدة البحرية الأميركية

مدخل قاعدة بينساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية الأميركي. (رويترز)

قالت مجموعة تراقب المحتوى المتطرف على الإنترنت «سايت» إن الطيار السعودي المتهم بقتل ثلاثة أشخاص داخل قاعدة بحرية أميركية في ولاية فلوريدا الأميركية نشر على ما يبدو انتقادا لحروب الولايات المتحدة، ونقل اقتباسا لزعيم تنظيم «القاعدة» الراحل أسامة بن لادن على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات من تنفيذه الهجوم.

وذكر موقع «سايت» الذي يراقب مواقع المتشددين على الإنترنت إن المشتبه به نشر على ما يبدو مبررا للهجوم الذي خطط له في تغريدة باللغة الإنجليزية على تويتر قبل ساعات من بدء الهجوم، بحسب «فرانس برس».

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وأشار المشتبه به إلى الحروب الأميركية في الشرق الأوسط وعبر عن كرهه للشعب الأميركي بسبب «ارتكابه جرائم ليست فقط ضد المسلمين ولكن أيضا ضد الإنسانية». وذكر تحليل موقع «سايت» أن المشتبه به انتقد كذلك دعم واشنطن إسرائيل ونقل مقولة لبن لادن الذي دبر هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

ولم يكشف المحققون الاتحاديون أي دوافع وراء هذا الهجوم الذي وقع فجر الجمعة عندما قيل إن المتدرب السعودي بدأ في إطلاق النار من مسدس داخل قاعة دراسية بقاعدة بينساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية الأميركي. وقال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إنه غير مستعد لاعتبار الهجوم عملا «إرهابيا».

واحتشد نحو مئة شخص للمشاركة في وقفة بالشموع لتكريم المصابين والقتلى الذين كان من بينهم خريج حديث من الأكاديمية البحرية. وقالت السلطات إن ضابطا بالشرطة قتل المهاجم منهيا ثاني هجوم دام يقع داخل قاعدة عسكرية أميركية خلال أسبوع واحد. وبعدها بساعات اتصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بالرئيس الأميركي دونالد ترامب ليعبر عن تعازيه ويتعهد بتعاون المملكة مع التحقيق.

وأكدت السلطات أن المشتبه به من أفراد القوات الجوية الملكية السعودية، وكان موجودا في القاعدة ضمن تدريب عسكري يهدف لدعم قوات الحلفاء. وفي بيان أرسل بالبريد الإلكتروني يوم السبت، قال مكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي» إن المشتبه به هو الملازم ثاني محمد سعيد الشمراني (21 عاما).

وذكرت تقارير إعلامية أميركية يوم السبت نقلا عن مصدر مطلع على التحقيق أن الطيار السعودي شاهد تسجيلات فيديو لحوادث إطلاق نار عشوائي خلال تناوله العشاء مع طلاب طيران سعوديين آخرين قبل أيام. ونقلت جريدة «نيويورك تايمز» عن مسؤول أميركي قوله إن المحققين لم يجدوا أي مؤشر يفيد بأن الشمراني كان على صلة بجماعات إرهابية دولية، وأنهم يعتقدون أنه تحول للتطرف من تلقاء نفسه.

وقالت نيويورك تايمز إنه دخل الولايات المتحدة للمرة الأولى العام الماضي ثم عاد للسعودية ودخل الولايات المتحدة مجددا في فبراير، وانضم لتدريب بالقاعدة قبل نحو ثلاثة أيام من الهجوم. وقال مسؤولون إن ثلاثة على الأقل من المصابين، وعددهم ثمانية، من رجال إنفاذ القانون الذين كانوا أول من وصل لموقع الحادث للسيطرة على الموقف، وأضافوا أن أحدهم ضابط بشرطة البحرية والاثنين من نواب قائد الشرطة.

وفي تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض أمس السبت، قال ترامب إن العاهل السعودي وولي العهد يشعران بحزن شديد إزاء ما حدث، مضيفا أن العاهل السعودي «سيشارك في رعاية عائلات (الضحايا)».

وأوضح الرئيس الأميركي «أعتقد أنهما سيساعدان العائلات بدرجة كبيرة». ونقلت جريدة «نيويورك تايمز» عن مصدر مطلع على المراحل الأولى من التحقيق، دون ذكر اسمه، قوله إنه يجري التحقيق في فلوريدا مع ستة سعوديين آخرين شوهد ثلاثة منهم يصورون الحادث.