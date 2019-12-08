مصرع 43 شخصا على الأقل بحريق مصنع في نيودلهي

مبان سكنية وتجارية في نيودلهي، 24 أبريل 2015. (فرانس برس)

لقي 43 شخصا على الأقل حتفهم جراء اندلاع حريق في مصنع في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الأحد، وسط توقعات بأن ترتفع الحصيلة أكثر، وفق ما أفادت الشرطة لوكالة «فرانس برس».

ونشب الحريق في الساعات الأولى صباح اليوم، في الحي القديم في المدينة، حيث يوجد الكثير من المصانع الصغيرة ومستودعات التخزين، وقال نائب قائد جهاز الإطفاء في نيودلهي، سونيل تشودري «أنقذنا أكثر من 50 شخصا».

ولفت تشودري إلى أن «عمالا كانوا نائمين داخل المبنى المكون من أربعة أو خمسة طوابق»، وأوضح أنه تم إخماد الحريق بينما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية.

ارتفاع حصيلة الضحايا

وكشف مسؤول رفيع في شرطة نيودلهي إخراج ثمانية أو تسعة أشخاص كانوا في الداخل، ليرتفع عدد من تم إنقاذهم إلى 58 على الأقل، فيما تحدث مسؤولو جهاز الإطفاء عن صعوبة الوصول إلى «المبنى المعتم» في حي سدار بازار التجاري، وذكروا أن سبب الحريق لا يزال غير واضح.

وقالت نائبة قائد شرطة الحي الواقع في شمال نيودلهي إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 43، وأضافت «استكمل قسم الإطفاء أعمال الإنقاذ. لم تعد هناك أي جثث في الموقع. لا نعرف سبب الحريق لكنه استفحل بسبب أكياس ومعدات التعبئة البلاستيكية وغيرها من المواد التي كانت هناك» حسب «فرانس برس».

وقال مسؤول آخر في شرطة سدار بازار إن «أكثر من توفوا كانوا نائمين عند اندلاع الحريق وماتوا اختناقا».

وتتواجد عادة العديد من المصانع ووحدات التصنيع الصغيرة في الأحياء القديمة والمكتظة من المدن الهندية الكبرى، حيث تعد أسعار الأراضي أرخص نسبيا. وينام عادة العمال الفقراء، معظمهم من المهاجرين، في هذه الوحدات إذ يساعدهم ذلك في توفير المال عبر قضائهم الليل في أماكن عملهم.

وفي رد فعله على الحادثة، وصف رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عبر «تويتر» الحريق بـ«المروع»، وقال «أتضامن مع أولئك الذين خسروا أحباءهم في الحادثة وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى»، وإضاف «السلطات تقدم كل أشكال المساعدة الممكنة في موقع هذه المأساة».