السلطان قابوس يجري فحوصات طبية في بلجيكا

قال بيان لديوان البلاط السلطاني في عمان إن السلطان قابوس بن سعيد يسافر إلى بلجيكا، السبت، لإجراء فحوصات طبية لم يحددها البيان.

ويحكم السلطان قابوس (79 عامًا) المدعوم من الغرب سلطنة عمان منذ توليه السلطة في انقلاب أبيض العام 1970 بمساعدة بريطانيا القوة الاستعمارية السابقة في عمان. وكان قد سافر للخارج لأسباب طبية مرتين على الأقل منذ العام 2014، وفق «رويترز».

وجاء في بيان لديوان البلاط السلطاني أن الفحوصات «ستستغرق فترة محدودة» من الوقت، لكنه لم يقدم تفاصيل عن حالة السلطان. وقابوس ليس له أبناء ولم يعين خلفًا له، لكنه سجل اختياره سرًّا في رسالة مغلقة إلى مجلس العائلة الحاكمة.

ويقضي النظام الأساسي للسلطنة بأن تختار العائلة الحاكمة سلطانًا جديدًا خلال ثلاثة أيام من شغور المنصب. وإذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق، فسوف يتدخل حينئذٍ مجلس الدفاع ورئيس المحكمة العليا ورئيسا مجلسي الشورى والدولة؛ للدفع بمَن اختاره قابوس وتنصيب الشخص الذي اختاره في الرسالة.