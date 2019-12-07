مناظرة أخيرة حذرة بين جونسون وكوربن على خلفية «بريكست»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 ديسمبر 2019, 04:16 مساء
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال حملته في جنوب شرق بريطانيا، 6 ديسمبر 2019. (أ ف ب)

تواجَه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وخصمه العمالي جيريمي كوربن، مساء الجمعة، في مناظرة لم تنطِ على مفاجآت، إذ قدم كل واحد حججه حول «بريكست» قبل ستة أيام من الانتخابات التشريعية.

ولأكثر من ساعة، تواجه المسؤولان ملتزمين الحذر في مواقفهما. ولعب الزعيم المحافظ الذي أظهرت استطلاعات الرأي تقدم حزبه بعشر نقاط، مجددًا ورقة اتفاق «بريكست» الذي تفاوض بشأنه مع بروكسل، وفق «فرانس برس».

ويأمل جونسون بالحصول على غالبية، وبالتالي تبني اتفاق «بريكست» «قبل عيد الميلاد». ووعد بتطبيق «بريكست» في 31 يناير بعد تأجيله ثلاث مرات. وفي بلد منقسم حول «بريكست»، دافع كوربن عن اقتراحه تنظيم خلال ستة أشهر استفتاء ليختار البريطانيون بين اتفاق جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي والبقاء فيه.

وقال كوربن إنه سيبقى حياديًا خلال الاستفتاء الجديد، ما دفع جونسون إلى تعليق ساخر. وتساءل: «كيف يمكنكم الحصول على اتفاق مع بروكسل حول بريكست إذا كنتم لا تؤمنون به؟ إنه لغز يصعب فهمه». من جهة أخرى أعلنت دبلوماسية بريطانية معتمدة في الولايات المتحدة استقالتها قبل ستة أيام من الانتخابات التشريعية في بريطانيا مؤكدة أنها لم تحتمل «الترويج لأنصاف حقائق» حول بريكست كما ذكرت سي أن أن الجمعة.

وفي كتاب الاستقالة المؤرخة في 3 ديسمبر والذي اطلعت عليه القناة الأميركية، ذكرت ألكسندرا هول التي كانت مكلفة ملف بريكست في السفارة بواشنطن، أن «منصبها لم يعد يحتمل من الناحيتين المهنية والشخصية». وبعد أن أكدت أنها «لا تؤيد أو تعارض بريكست»، أشارت إلى أنها «صدمت للطريقة التي تعامل بها قادتنا السياسيون مع هذا الملف».

وتابعت «وصلت إلى مرحلة في حياتي أفضل فيها أن أستخدم وقتي لأقوم بشيء أكثر فائدة بدلا من الترويج لأنصاف حقائق لصالح حكومة لم أعد أثق بها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الولايات المتحدة تغرّم شركة «إريكسون» السويدية مليار دولار
اقتصاد
شيرين رضا: أنا جريئة.. لكن دون ابتذال
ثقافة وفن
ترامب يدعو البنك الدولي لوقف إقراض الصين
اقتصاد
استطلاع - الألعاب الفردية تنتصر على سمعة الكرة الجماعية
رياضة محلية
السلطات الأسترالية تقر بعجزها عن إخماد حريق «هائل» قرب سيدني
دولى
الخيارات المرة لما بعد «مذكرة التفاهم».. التراجع أو اللجوء للتحكيم الدولي
ليبيا
«ميركاتو شتوي» ساخن يزيد رقعة المحترفين الليبيين
رياضة محلية
بحضور تركيا.. فرنسا تعلن عن قمة رباعية حول ليبيا مطلع 2020
ليبيا
الولايات المتحدة تقدم 1.5 مليون دولار للأطفال الأكثر ضعفا في ليبيا
ليبيا
هل تراجع الدور الإيطالي في ليبيا؟
ليبيا
البرلمان التركي يصادق على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع حكومة الوفاق
ليبيا
القيادة العامة تؤكد انفتاحها على الجميع واستمرارها في «تحرير طرابلس»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل تصاب العيون بالإنفلونزا؟