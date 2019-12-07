ترامب يؤكد الإفراج عن أميركي كان مسجونا في إيران

أعلن الرئيس دونالد ترامب، السبت، أن مواطنًا أميركيًّا مسجونًا في إيران منذ 2016 بتهمة التجسس أُفرج عنه، وهو في طريقه للعودة إلى بلاده.

وقال ترامب في بيان: «بعد أكثر من ثلاث سنوات من سجنه في إيران، زيو وانغ عائد إلى الولايات المتحدة».