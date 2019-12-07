ترامب يؤكد الإفراج عن أميركي كان مسجونا في إيران

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 ديسمبر 2019, 02:34 مساء

أعلن الرئيس دونالد ترامب، السبت، أن مواطنًا أميركيًّا مسجونًا في إيران منذ 2016 بتهمة التجسس أُفرج عنه، وهو في طريقه للعودة إلى بلاده.

وقال ترامب في بيان: «بعد أكثر من ثلاث سنوات من سجنه في إيران، زيو وانغ عائد إلى الولايات المتحدة».

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