ترامب ومون يناقشان مواصلة المحادثات مع كوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 ديسمبر 2019, 12:23 مساء

اتفق الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن مع نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية على مواصلة الحوار مع بيونغ يانغ، وفق ما أعلنت سيول السبت، بينما أشار الطرفان إلى أن الوضع بات «خطيراً».

وتجمدت المفاوضات بشأن نزع أسلحة بيونغ يانغ النووية منذ انهارت قمة هانوي في فبراير الفائت بينما يزداد الضغط مع اقتراب مهلة حددتها كوريا الشمالية لواشنطن بحلول نهاية العام لتقديم تنازلات، وكانت المحادثة التي استمرت لنصف ساعة أول حديث بين الرئيس الأميركي ونظيره الكوري الجنوبي منذ التقيا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر.

وقالت الناطقة باسم مكتب كوريا الجنوبية الرئاسي كو مين-جانغ إنّ «الزعيمين تشاركا تقييمًا مفاده أن الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية خطير»، مضيفة أنهما «اتفقا على ضرورة استمرار زخم الحوار لتحقيق نتائج فورية من المفاوضات بشأن نزع الأسلحة النووية»، مشيرة إلى أن الاتصال جاء بطلب من ترامب.

وتأتي المكالمة بعد أسبوع زادت التصريحات الصادرة عن ترامب وكوريا الشمالية خلاله من احتمال عودة الحرب الكلامية بين الطرفين، ولعب الرئيس الكوري الجنوبي دوراً رئيسيًا في تنظيم القمة التاريخية بين ترامب وكيم في سنغافورة العام الماضي التي صدر عنها تعهداً مبهمًا بشأن نزع الأسلحة النووية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شيرين رضا: أنا جريئة.. لكن دون ابتذال
ثقافة وفن
ترامب يدعو البنك الدولي لوقف إقراض الصين
اقتصاد
استطلاع - الألعاب الفردية تنتصر على سمعة الكرة الجماعية
رياضة محلية
السلطات الأسترالية تقر بعجزها عن إخماد حريق «هائل» قرب سيدني
دولى
الخيارات المرة لما بعد «مذكرة التفاهم».. التراجع أو اللجوء للتحكيم الدولي
ليبيا
«ميركاتو شتوي» ساخن يزيد رقعة المحترفين الليبيين
رياضة محلية
بحضور تركيا.. فرنسا تعلن عن قمة رباعية حول ليبيا مطلع 2020
ليبيا
الولايات المتحدة تقدم 1.5 مليون دولار للأطفال الأكثر ضعفا في ليبيا
ليبيا
هل تراجع الدور الإيطالي في ليبيا؟
ليبيا
البرلمان التركي يصادق على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع حكومة الوفاق
ليبيا
القيادة العامة تؤكد انفتاحها على الجميع واستمرارها في «تحرير طرابلس»
ليبيا
بعد تأكيد صحتها من مصدر دبلوماسي.. ننشر نص مذكرة التفاهم في مجال الصلاحيات ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل تصاب العيون بالإنفلونزا؟