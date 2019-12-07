البيت الأبيض يرفض المشاركة في جلسات عزل ترامب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 ديسمبر 2019, 10:26 صباحا
البيت الأبيض. (أرشيفية: الإنترنت)

رد البيت الأبيض على الدعوة للدفاع عن الرئيس دونالد ترامب في التحقيق المتعلق بإجراءات عزله، عبر استنكار العملية القانونية بأكملها باعتبار أن «لا أساس لها».

وقال محامي البيت الأبيض، بات سيبولوني، في رسالة إلى رئيس اللجنة القضائية، جيرولد نادلر، في مجلس النواب «كما تعلمون تحقيقكم لا أساس له بالكامل»، حسب ما نشرت «فرانس برس» اليوم السبت.

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وفي حين لم يستبعد سيبولوني بالمطلق مشاركة البيت الأبيض في العملية، فإن المعنى كان واضحا في قوله أن الديموقراطيين «أضاعوا ما يكفي من وقت أميركا في هذه التمثيلية». وبعث سيبولوني الرد قبل دقائق من الموعد النهائي أمام البيت الأبيض لإعلان ما إذا كان يعتزم إرسال ممثلين عنه إلى اللجنة القضائية.

وتعمل اللجنة على تجهيز لائحة اتهام سيصوت عليها المجلس بكامله في وقت لاحق هذا الشهر.

وفي حين أنه من المرجح أن ينجح الديموقراطيون في تأمين غالبية لاتهام ترامب في المزاعم ضده باستغلال سلطته عبر الضغط على أوكرانيا للتدخل في انتخابات عام 2020 الرئاسية، إلا أنه من المؤكد أن تتم تبرأته في مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية.

وبعد نشر تقرير اللجنة البرلمانية التي أشرفت على التحقيقات بهدف عزل الرئيس دونالد ترامب، اعتبر البيت الأبيض الثلاثاء الماضي، أن التحقيق «الزائف» لم يقدم «أي دليل» ضد الرئيس، وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام، إن «هذا التقرير لا يعكس سوى إحباط» الديمقراطين، مشبهة إياه بـ«هلوسات مدون رخيص يحاول إثبات أمر ما في حين أن ليس هناك شيء»، وفق وكالة «فرانس برس».

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