مطلق النار السعودي وصف أميركا بـ«دولة الشر» قبل هجومه على القاعدة البحرية

مدخل القاعدة البحرية الأميركية التي تعرضت للهجوم، 6 ديسمبر 2019. (فرانس برس).

وصف الطالب العسكري السعودي الذي قتل ثلاثة أشخاص داخل قاعدة بحرية أميركية في فلوريدا، أمس الجمعة، الولايات المتحدة بأنها «دولة شر» قبل تنفيذ هجومه، وفق ما ذكر موقع «سايت».



وذكر الموقع الذي يعنى بمراقبة الإعلام الإرهابي أن اسم مطلق النار هو محمد الشمراني، موردا انه نشر بيانا قصيرا على تويتر يقول فيه «أنا ضد الشر، وأميركا عموما تحولت الى دولة شر»، حسب ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس» اليوم السبت.

وأضاف بيان الشمراني «أنا لست ضدكم لأنكم فقط من الأميركيين، أنا لا أكرهكم بسبب حرياتكم، أكرهكم لأنكم كل يوم تدعمون وتمولون وترتكبون جرائم ليس فقط ضد المسلمين بل أيضا ضد الإنسانية».

