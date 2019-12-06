أربعة قتلى في مطاردة الشرطة الأميركية لشاحنة مسروقة في فلوريدا

طاردت الشرطة الأميركية شاحنة صغيرة سرقها شخصان في ساعة الذروة في ضاحية ميامي مساء الخميس، في عملية انتهت بإطلاق نار أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم المشتبه بهما، على ما أعلنت السلطات.

وعند الساعة 16,15 (21,15 بتوقيت غرينيتش)، سرق شخصان محلا للمجوهرات في كورال غايبلز بجنوب ميامي، حسب «فرانس برس».

وفيما كان المشتبه بهما يغادران الموقع، عمدا إلى سرقة شاحنة وخطفا سائقها، حسب تصريح العنصر في مكتب التحقيقات الفدرالية (أف بي آي) جورج بيرو، خلال مؤتمر صحفي.

وأعقبت ذلك مطاردة استمرت لكيلومترات عدة بمشاركة آليات كثيرة للشرطة التي كانت تبحث عن شاحنة صغيرة بنّية كانت تشق طريقها بين السيارات.

وجرى تبادل لإطلاق النار بين قوى الأمن والمشتبه بهما إلى أن علقت المركبة المسروقة في زحمة السير قرابة الساعة 17:30 قرب ميرامار على بعد 40 كيلومترا من محل المجوهرات.

وأشار بيرو إلى أن هذه العملية أسفرت عن مقتل المسلحين المشتبه بهما، إضافة إلى شخصين «بريئين» هما السائق المخطوف وأحد المارة.

وكانت شرطة ميرامار أشارت في وقت سابق إلى عدم سقوط أي قتيل من قوات الأمن في هذه المطاردة التي نقلت عبر قنوات التلفزيون وجرى تصويرها من الطوافات.