واشنطن تعتزم إرسال نحو 7 آلاف جندي إلى الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 ديسمبر 2019, 10:54 صباحا
جنود أميركيون (أرشيفية : الإنترنت)

تعتزم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إرسال ما بين خمسة آلاف إلى سبعة آلاف جندي إضافي إلى منطقة الشرق الأوسط.

وقال مسؤول أميركي، طلب عدم كشف هويته في تصريحات إلى وكالة «فرانس برس» أمس الخميس، إن وزير الدفاع مارك إسبر يعتزم إرسال الجنود لمنطقة الشرق الاوسط لمواجهة ايران.

ولم يحدد المسؤول أين أو متى يمكن نشر تلك القوات لكنه اشار الى ان ارسالها سيكون ردا على هجمات جماعات مرتبطة بإيران ضد مصالح اميركية خلال الاشهر الاخيرة.

وخلال جلسة استماع في الكونغرس قال نائب وزير الدفاع جون رود إن الولايات المتحدة تراقب سلوك ايران بقلق، مضيفا: «نواصل مراقبة مستوى التهديد ولدينا القدرة على تكييف وجودنا بسرعة».

لكنّ رود نفى تقارير جريدة «وول ستريت جورنال» حول احتمال نشر 14 الف جندي اضافي في المنطقة، كما أن المتحدثة باسم البنتاغون اليسا فرح نفت هذا العدد عبر حسابها على «تويتر».

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وايران بشكل مطرد منذ وصول الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الى البيت الأبيض، ولا سيما مع انسحاب واشنطن أحاديا من الاتفاق النووي وفرضها عقوبات اقتصادية شديدة مجددا على طهران.

ووقعت حوادث وهجمات عدة خلال الاشهر الفائتة في المنطقة نسبتها واشنطن الى ايران. واتهمت الدول الغربية والسعودية، حليفة الولايات المتحدة، طهران في سبتمبر الماضي بالوقوف وراء ضربات جوية استهدفت منشأتي نفط سعوديتين، ما أدى الى شل قسم من الانتاج النفطي السعودية وتسبب بارتفاع أسعار الخام.

كما تشعر الولايات المتحدة بقلق ازاء الهجمات المتزايدة على قواعد في العراق الذي يشهد احتجاجات حاشدة ضد تكاليف المعيشة وتدخل قوى اجنبية وبخاصة ايران في شؤون البلاد.

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