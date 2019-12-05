ترامب يقول انه «سينتصر» في معركة العزل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يؤكد انه «سينتصر» في معركة عزله بعد أن أمرت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بصياغة الاتهامات ضده.
وكتب ترامب على «تويتر» الجيد هو أن «الجمهوريين موحدون الان أكثر من أي وقت مضى وسننتصر».
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