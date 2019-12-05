المحافظون يكشفون برنامجهم قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية في بريطانيا

كشف حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، عن مشروعه للأيام المئة الأولى في الحكم إذا فاز في الانتخابات التشريعية التي ستجرى بعد أسبوع، ويقضي بخفض الضرائب عن «الأسر التي تعمل بكد» وتنفيذ بريكست.

وقال المحافظون في بيان إنه بحلول 22 مارس 2020 ستصدر حكومتهم قوانين لتمويل أكبر للمدارس وخدمات الصحة العامة، وستضع نظام هجرة جديدا، وتشدد العقوبات على المتهمين بأعمال إرهابية.

وأضاف جونسون «خلال أسبوع سيختار الشعب البريطاني ما بين غالبية حكومية تعمل أو برلمان معطل لا يحظى بغالبية»، وتابع قائلاً: «2020 سيكون العام الذي سنرمي فيه وراءنا الخلافات والشكوك المرتبطة ببريكست».

وقبل الانتخابات التشريعية المقررة في 12 من الشهر الجاري جعل رئيس الحكومة من تطبيق بريكست محور حملته. وتعهد مجددا بتنفيذه بأي ثمن في 31 يناير التاريخ المحدد له بعد إرجائه ثلاث مرات، وفي حال الفوز سيعرض جونسون «قبل عيد الميلاد» على البرلمان اتفاق بريكست الذي جرى التفاوض بشأنه مع الاتحاد الأوروبي ولم يحظ بإجماع في البرلمان قبل حله.