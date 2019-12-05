خبراء دستوريون يؤكدون ارتكاب ترامب مخالفات تستدعي العزل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، (أرشيفية: أ ف ب)

دعم ثلاثة خبراء دستوريين الأربعاء، جهود الديمقراطيين الرامية لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبرين أن دفع الأخير جهة خارجية إلى التدخل في الانتخابات الأميركية يشكل أساسا صالحا لعزله، مع انطلاق المرحلة الثانية من التحقيق في مجلس النواب.

إلا أن خبيرا رابعا عارض بشدة هذا الموقف قائلا إن الأدلة «غير كافية على الإطلاق»؛ لاتهام ترامب بارتكاب جرائم كبرى أو جنح تستدعي العزل، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

كان النواب الديمقراطيون اعتبروا الثلاثاء أن التقرير النهائي للجنة الاستخبارات التي تولّت التحقيق الرامي لعزل ترامب، يؤكد ضرورة عزله من منصبه لاستغلاله سلطاته من أجل الضغط على أوكرانيا لتشويه سمعة منافسه الديمقراطي. وأكدوا أن «الآباء المؤسسين وجدوا علاجا للرئيس الذي يضع مصالحه الشخصية فوق مصالح البلاد، ألا وهو العزل».

وفي جلسة استماع صاخبة للجنة القضائية في مجلس النواب المكلّفة إعداد القرار الاتّهامي بحق الرئيس، استمع النواب إلى إفادات أربعة خبراء دستوريين، اعتبر ثلاثة منهم أن ترامب ارتكب مخالفات تستدعي العزل.

وقال بروفسور الفقه القانوني في جامعة كارولاينا الشمالية مايكل غيرهارت «نحن الثلاثة آراؤنا متطابقة»، في إشارة إلى الأستاذة بكلية الحقوق في جامعة ستانفورد، باميلا كارلان، والأستاذ بكلية الحقوق في جامعة هارفرد، نوا فيلدمان.

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وأضاف فيلدمان: «بناء على الإفادات والأدلة التي تجمّعت لدى المجلس، لقد ارتكب الرئيس ترامب جرائم كبرى ومخالفات تستدعي العزل بسبب استغلاله منصب الرئاسة».

وتابع الأميركيون عبر شاشات التلفزة التي غطت الجلسة بشكل مباشر نقاشا حادا بين أعضاء اللجنة الديمقراطيين المعارضين ترامب والجمهوريين المؤيدين له.

وتأتي المرحلة الجديدة من التحقيق بعد صدور التقرير النهائي للجنة الاستخبارات الذي خلص إلى أن ترامب «وضع مصلحته الشخصية فوق المصالح القومية للولايات المتحدة، وسعى إلى تقويض نزاهة الانتخابات الرئاسية الأميركية، وعرّض الأمن القومي الأميركي للخطر».

وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الديموقراطي جيري نادلر إن ترامب «كان على استعداد لتعريض أمننا ومنصب الرئاسة للخطر من أجل مكاسب شخصية وسياسية»، بالتماسه «الصريح والمباشر» تدخلا خارجيا في الانتخابات الرئاسية للعام 2016 وأيضا انتخابات العام 2020.

مخالفة تستدعي العزل

والأربعاء، قال غيرهارت إن ترامب ارتكب واحدة من أخطر التجاوزات السياسية في تاريخ الولايات المتحدة. وتابع أن «سوء السلوك الخطير للرئيس والذي يتضمن الرشوة وطلب خدمة شخصية من رئيس أجنبي مقابل استخدامه نفوذه، وإعاقته سير العدالة وعرقلة عمل الكونغرس يتخطى سوء سلوك أي رئيس سابق».

وأضاف غيرهارت «إذا فشل الكونغرس في عزل الرئيس الحالي، تكون عملية العزل قد أصبحت بلا أي معنى، وكذلك دستورنا المعد بعناية لمنع تنصيب ملك على الأراضي الأميركية».

وردّت الناطقة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام، على تويتر معتبرة أن «ثلاثة خبراء من أصل أربعة في جلسة الاستماع الصوَرية هذه متحيّزون» ضد ترامب.

أما الخبير الرابع جوناثان تارلي وهو بروفسور في كلية الحقوق في جامعة جورج واشنطن، وهو الوحيد الذي اختاره الجمهوريون، فقد كان موقفه مخالفا تماما.

وقال تارلي الذي أدلى بإفادته في عملية إطلاق إجراءات العزل بحق الرئيس الأميركي بيل كلينتون في العام 1998، إنه «لا يوجد أي دليل» على أن ترامب «تصرف بنية فاسدة»، كما كشف تارلي أنه لم ينتخب ترامب في العام 2016، لكنّه اعتبر أن معارضة الرئيس «لا علاقة لها» بالمسائل الدستورية المطروحة أمام الكونغرس.

وأكمل: «يمكن لأحدهم أن يعارض سياسات الرئيس ترامب أو أفعاله، ولكن لا يمكنه إنكار أن قضية العزل الحالية ليست فقط ذات أدلة غير كافية، لا بل من بعض النواحي خطيرة».

وأضاف أن «عمليات العزل يجب أن تُبنى على الأدلة، وليس الفرضيات»، مشيرا إلى أن الديمقراطيين يدفعون باتّجاه تسريع عملية العزل ولا يستمعون للمعنيين الأساسيين بالقضية في أوكرانيا.

مهزلة

ومن لندن حيث شارك في قمة لحلف شمال الأطلسي، ندد ترامب بالتقرير ووصفه بـ«المهزلة»، مهاجما خصومه لمضيّهم قدما في جلسات الاستماع، رغم تواجده خارج البلاد. وردا على سؤال حول التقرير، قال ترامب «ما يفعلونه سيّئ جدا لبلدنا.. إنها مهزلة».

والتقرير الذي يتوقّع أن تستند إليه اللجنة القضائية في مجلس النواب لإعداد قرار اتهامي رسمي أو إطلاق إجراءات العزل قد يبنى على تهم الرشوة واستغلال السلطة وإعاقة عمل الكونغرس وازدرائه.

ويصر الديمقراطيون على إجراء تصويت على إطلاق إجراءات العزل قبل عطلة الميلاد التي تبدأ في 25 ديسمبر. وإذا صادق مجلس النواب، كما هو متوقع، على إطلاق إجراءات العزل، سيحال الملف إلى مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية لإطلاق محاكمة في يناير.