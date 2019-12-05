3 قتلى في إطلاق نار بقاعدة بيرل هاربر الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 ديسمبر 2019, 08:20 صباحا
جندي أميركي يعبر أمام سيارة إسعاف بعد إطلاق نار في قاعدة بيرل هاربر، 4 ديسمبر 2019، (ا ف ب)

قتل عنصر في البحرية الأميركية شخصين بالرصاص، وأصاب ثالثا بجروح الأربعاء، في الورشة البحرية التابعة لقاعدة بيرل هاربر في هاواي، قبل أن يقدم على الانتحار، حسب ما أعلن مسؤول.

وقال المسؤول لوكالة «فرانس برس» إن القتيلين والجريح موظفون مدنيون بوزارة الدفاع الأميركية، مضيفا أن الجريح «نقل للمستشفى ووضعه مستقر».

وذكرت القاعدة في بيان إنّ مطلق النار عضو في البحريّة الأميركيّة، وقد أقدَم على فتح النّار وإصابة ثلاثة موظّفين مدنيّين من وزارة الدّفاع، قبل أن يقتل نفسه.

وأغلقت القاعدة البحريّة بعض الوقت، حيث أفادت في البيان بأنّ «قوّات الأمن استجابت لإطلاق نار في الورشة البحريّة التابعة لقاعدة بيرل هاربور». وتسلمت السلطات العسكرية مسؤولية إجراء التحقيق. 

ونقل تلفزيون «هاواي نيوز ناو» المحلّي رواية شاهد كان موجودا في القاعدة لحظة حصول الوقائع. وقال الشاهد «أدركتُ ان الأمر يتعلق بطلقات. نظرتُ ورأيت مطلق النار.. يوجّه السلاح نحو نفسه».

يأتي إطلاق النار هذا قبل ثلاثة أيّام من إحياء ذكرى الهجوم على بيرل هاربور. ففي 7 ديسمبر 1941، هاجمت اليابان القاعدة العسكريّة، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى دخول الحرب العالميّة الثانية.

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