كاميرا ترصد لحظة سخرية قادة فرنسا وبريطانيا وكندا من ترامب بقمة الأطلسي (فيديو)

حديث بين زعماء قمة الحلف الأطلسي. (سي إن إن)

أظهرت لقطات مصورة عددا من قادة العالم في قمة حلف شمال الأطلسي «ناتو» في العاصمة البريطانية لندن، وهم يمزحون بسبب سلوكيات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

الفيديو اُلتقط خلال حفل استقبال للزعماء في قصر باكنجهام، مساء الثلاثاء، وخلاله يظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورؤساء وزراء بريطانيا وكندا وهولندا، وهم يضحكون من سلوك ترامب خلال القمة، بحسب «سي إن إن عربي» .

وانتشر المقطع، البالغة مدته 25 ثانية، بشكل فيروسي، وكان أول من تحدث عنه شبكة «CBC» الكندية. ويبدأ الفيديو بسؤال لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سبب تأخره، قائلا «هل هذا سبب تأخرك؟»، فأومأ ماكرون برأسه.

وحينها انضم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترود إلى الحديث، مُعلقا «لقد تأخر لأنه يستغرق... مؤتمرًا مدته 40 دقيقة في القمة». ولم يتضمن مقطع الفيديو أي إشارة إلى ترامب، لكن يبدو أن تعليق ترودو يشير إلى تصريحات ترامب المُطولة للصحافة خلال اجتماعهم السابق يوم الثلاثاء.

ولا يبدو أن أيًا من القادة يدرك أن المحادثة يجري تسجيلها، على الرغم من أنهم كانوا يتحدثون علانية وبصوت عال بما يكفي ليسمعه الآخرون. ولا يمكن للميكروفونات التقاط مقتطفات من المحادثة إلا في مكتب الاستقبال، التي تم منح الصحافة إمكانية وصول محدودة إليها.

وقضى ترامب يوم الثلاثاء في اجتماعات في لندن في صدامات كلامية مع ماكرون. والتقى بالأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ وماكرون وترودو، وألقى ملاحظات مطولة وأخذ أسئلة من الصحافة في كل مناسبة.

وكان اجتماع ترامب الفردي مع ماكرون مصحوبًا بحالة من التوتر بشكل ملحوظ، حيث رفض الرئيس الفرنسي التراجع عن التصريحات التي وصفها ترامب بأنها «سيئة» و«مهينة». وفي الشهر الماضي، وصف ماكرون الناتو بأنه يعاني من «موت دماغي» ناجم عن اللامبالاة الأميركية للحلف منذ وقت طويل.

وفيما رفض البيت الأبيض في البداية التعليق على الفيديو المتداول، قالت ناطقة باسم ماكرون في قصر الإليزيه إنهم «ليس لديهم أي تعليق. هذا الفيديو لا يقول أي شيء خاص». في حين قال ناطق باسم ترودو إنه ليس لديهم أي تعليق، كما قال ناطق باسم رئيس وزراء هولندا مارك روتي إنهم لا يعلقون على جلسات مغلقة.



إلا أن ترامب علق على الواقعة خلال مؤتمر صحفي الأربعاء قائلاً: يبدو أن ترودو «ذو وجهين»، واستدرك ترامب «هو شخص جيد ولكنة مستاء بعد أن نبتهته أن كندا لا تفي بالتزاماتها المالية تجاه الحلف.

وقلل ترودو من شأن الواقعة وقال خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة إن تعليقه في الفيديو بشأن المفاجأة على وجه أعضاء فريق ترامب كانت بخصوص إعلان الرئيس الأميركي عن استضافة منتجع كامب ديفيد لقمة الدول السبع القادم. .