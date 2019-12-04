مقتل طبيب ياباني في هجوم شرق أفغانستان

الأمن الأفغاني تتفقد سيارة الطبيب الياباني ناكامورا الذي قتل في هجوم شرق البلاد، 4 ديسمبر 2019، (ا ف ب)

قتل طبيب ياباني عمل لعقود في أفغانستان في هجوم الأربعاء، أودى كذلك بحياة خمسة أفغانيين كانوا برفقته في جلال أباد في شرق البلاد، وفق ما أكد مسؤولون وشهود في المكان.

وقال الناطق باسم حاكم ولاية نانغرهار عطا الله خوجاني لوكالة «فرانس برس» إن «الهجوم الذي وقع صباحاً في جلال أباد، استهدف سيارة تقل الطبيب تيتسو ناكامورا، مدير منظمة خدمات اليابان الطبية للسلام غير الحكومية».

ونفت حركة طالبان أي علاقة لها بالهجوم في هذه المحافظة التي يتواجد فيها عدد كبير من مقاتليها، وكذلك عدد كبير من عناصر تنظيم داعش. وكان خوجاني أعلن في وقت سابق إصابة الطبيب بجروح، ومقتل ثلاثة من حراسه الشخصيين وسائقه وزميل له.

وأكد لاحقاً أنه «بعد علاج أولي تلقاه (الطبيب) في مستشفى جلال أباد، تقرر نقله إلى برغام (قاعدة جوية شمال كابول) لكنه للأسف توفي في مطار جلال أباد»، ويعرف ناكامورا (73 عاماً) المنطقة جيداً وهو كان يعمل ويعيش فيها منذ عام 1984 حين بدأ يعالج مرضى الجذام من بين اللاجئين الأفغان في باكستان.

وأكد أحد أعضاء المنظمة غير الحكومية في اليابان ميتسوجي فوكوموتو، أن ناكامورا أصيب في صدره لكنه لم يفقد الوعي بعد الهجوم مباشرةً، بينما قال شاهد عيان يدعى أعوذ بالله، للوكالة إنه سمع «أصوات إطلاق نار» ورأى «المسلحين يهاجمون الياباني وحراسه الشخصيين ثم غادر مطلقو النار المكان عبر طريق فرعي».

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وتنشط منظمة خدمات اليابان الطبية للسلام غير الحكومية في شرق أفغانستان منذ افتتاحها عيادة هناك في عام 1991، وفق ما يرد على موقعها على الإنترنت. وتركز المنظمة منذ ذلك الحين على مشاريع زراعية ومشاريع ري، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

والهجمات التي تستهدف منظمات غير حكومية نادرة في أفغانستان، لكن الهجوم ضد ناكامورا يأتي بعد استهداف سيارة تابعة للأمم المتحدة في كابول في 29 نوفمبر، في هجوم أسفر عن مقتل أميركي يعمل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.