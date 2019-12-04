الديمقراطية كامالا هاريس تخرج من السباق إلى البيت الأبيض

السناتورة الديموقراطيّة كامالا هاريس، 20 نوفمبر 2019، (ا ف ب)

أعلنت الديمقراطيّة كامالا هاريس أنّها أوقفت مساعيها للوصول إلى البيت الأبيض في انتخابات العام 2020، بعد فترة اضطراب شهدتها حملتها الانتخابيّة، وصعوبة واجهتها في جمع الأموال.

وقالت هاريس لأنصارها في رسالة بالبريد الإلكترونيّ إنّ حملتها الانتخابيّة «لم تجِد ببساطة الموارد التي نحتاجها للاستمرار»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضافت السيناتورة عن ولاية كاليفورنيا «لستُ مليارديرة. لا أستطيع تمويل حملتي الخاصّة. ومع تواصُل الحملة، بات جمع المال الذي يلزمنا أكثر صعوبةً»، وذلك في تلميح منها إلى عدد من منافسيها وبينهم مايك بلومبرغ وتوم ستاير.

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر ساخرا «يا للأسف. سنفتقدكِ كامالا!». فردّت عليه هاريس على الشبكة الاجتماعية نفسها، وكتبت «لا تقلق سيّدي الرئيس. سألقاكُم في محاكمتكُم».