الأمم المتحدة توجه نداء لجمع 29 مليون دولار خلال 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 ديسمبر 2019, 08:30 صباحا
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لووكوك، 5 نوفمبر 2019، (ا ف ب)

أصدرت الأمم المتحدة، الأربعاء، نداء إنسانيا لجمع حوالي 29 مليون دولار، في وقت وصل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة جراء تزايد النزاعات الطويلة الأمد والتغير المناخي إلى مستوى قياسي.

وقدرت الأمم المتحدة في تقرير بعنوان «لمحة عامة عن الوضع الإنساني في العالم» بنحو 168 مليون نسمة عدد الأشخاص الذين سيحتاجون إلى مساعدة طارئة العام المقبل في العالم، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لووكوك، إن هذا العدد يشكل «رقما قياسيا في العصر الحديث» منذ الحرب العالمية الثانية.

وأوضح أن من أسباب تزايد الحاجات الإنسانية أن «النزاعات تصبح أطول وأكثر شدة». وأضاف أن التغير المناخي مع ما يتسبب به من فيضانات وجفاف يزيد من الأعباء الإنسانية.

العام 2020 الأصعب
وأكمل: «الحقيقة المرّة أن العام 2020 سيكون أصعب على ملايين الأشخاص». وتعتزم الأمم المتحدة التركيز بصورة خاصة على 109 ملايين شخص هم الأكثر حاجة إلى المساعدة.

ويبقى اليمن وسورية البلدان اللذان يحتاجان إلى أكبر قدر من المساعدة وستخصص لهما الأمم المتحدة أكثر من ثلاثة مليارات دولار. لكن فنزويلا هي البلد الذي سجل أكبر زيادة في الحاجات الإنسانية.

وقدرت الأمم المتحدة في نهاية 2018 حجم المساعدة الضرورية لهذا البلد العام 2019 بحوالي 740 مليون دولار، لكن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية رفعت الأمم المتحدة حجم المساعدة الضرورية للعام 2020 إلى الضعفين، وقدرتها بـ1.35 مليار دولار.

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